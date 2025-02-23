林盛斌紅館棟篤笑騷前遇阻力？　深夜發文因一事解決不了無心機

有「金牌司儀」之稱的林盛斌（Bob），現時家庭、事業兩得意，與太太黃乙頤育有三女一子，一家六口幸福美滿；而在演藝事業方面，林盛斌近年更是撈得風生水起，瓣數多又掂，多年前已有傳他平均每場騷收六位數字的酬勞，還曾試過一年接下過百場騷，農夫的C君也曾在節目《大整蠱》中大爆林盛斌的年收入：「喺嗰一年賺咗2000萬，係真㗎。」雖然林盛斌當時就否認，但他絕對稱得上是圈中數一數二的吸金王。

林盛斌近年撈得風山水起。（IG@bob_lamshingbun）

林盛斌是出名的多仔公，一家六口美滿幸福。（IG@bob_lamshingbun）

今年3月，林盛斌還將迎來事業的一個里程碑，就是踏上紅館舉行他的棟篤笑《The Bobfather Finale 2025》，連月來他積極在社交平台宣傳，不過昨晚（22日）深夜卻突然發文，自爆因一事影響做騷心情。究竟是什麼事那麼嚴重呢？

今年3月，林盛斌將迎來事業的一個里程碑，就是踏上紅館舉行他的棟篤笑《The Bobfather Finale 2025》。（IG@bob_lamshingbun）

林盛斌昨晚在社交平台分享了一張其睡房的照片，相中太太和兒子已入睡，一個睡在床上，一個則睡在榻榻米，不過可見兒子手上綁了繃帶，林盛斌寫道：「細佬因為扭親隻手，唔方便擒上擒落，所以媽咪叫佢喺我哋嗰間房嗰度瞓，直至一個月之後隻手好返晒嘞，拆咗石膏先至返自己房瞓。」

林盛斌發文表示因為兒子扭親隻，不方便擒上擒落，所以太太叫兒子到他們房間瞓。（IG@bob_lamshingbun）

林盛斌原來擔心不能與太太「咩囉」。（IG@bob_lamshingbun）

但原來林盛斌除了擔心兒子手上的傷勢外，另一擔心卻是自己的「福利」，他激動表示：「吓！咁咪即係成個月都唔可以……. 咩囉…..唔係啩，咁我會冇心機做紅館個show 㗎喎！」網民即時為幫他「解決問題」出謀獻策，紛紛留言：「細佬識趣啦，帶埋眼罩瞓覺，方便你哋⋯⋯咩囉！你哋儘量唔好咁大聲，大家互相遷就下，O K」、「佢戴眼罩，你戴口罩，應該會好d嘛」、「細佬會返學㗎嘛」、「你間屋地球咁大, 大把地方啦」、「兩公婆去Staycation 嘛」、「去返細佬間房咩囉」；另外也有網民安慰他這樣更能專心做騷：「咁咪好囉！養精蓄銳！」令人哭笑不得。

網民為幫林盛斌「解決問題」出謀獻策。（IG@bob_lamshingbun）

提議十分抵死。（IG@bob_lamshingbun）