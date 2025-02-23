愛回家星二代未出世已拍武俠劇　曾遭港姐冠軍狠撇現擁甜蜜婚姻

現年74歲的老戲骨、人稱「潘翁」的潘志文，進來追上年輕人的步伐，除了繼續享受拍劇外，也開設社交平台帳號與網民互動，除了大談以往拍劇的趣事和難忘事外，又會與大家分享他觀看電影的觀後感。不過在最新一段影片中，潘志文今次不講戲，講人，他表示有位「星二代」世侄未出世已經拍武俠劇，究竟是誰那麼厲害呢？

潘志文在新一條片中，透露當年施明當年拍《俠盜風流》時已經懷孕。（小紅書截圖）

潘志文稱李泳豪在阿媽施明肚裡已拍武俠劇。（小紅書截圖）

潘志文所講的這位細侄其實就是李家鼎和施明所生的幼子李泳豪，原來當年他拍《俠盜風流》時，劇中飾演「上官燕」的施明已懷著雙胞胎拍武俠劇。潘志文說之前在TVB盤菜宴上與李泳豪同桌，李泳豪跟他說：「Uncle，我跟你都沒有拍過戲，沒有合作過。我說世侄呀，你在你媽的肚子裡，我已經跟你拍過武俠片了，他說是嗎？我說1979年在麗的電視拍《俠盜風流》的時候，那天很榮幸，請到你媽媽施明第一天跟我合作，要拍打戲、動作戲，就在大埔的新娘潭，我跟她有很多動作戲。」

潘志文說當年鼎爺陪著施明開工。（小紅書截圖）

並叮囑武術指導程小東好好照顧太太。（小紅書截圖）

潘志文憶述當天李家鼎陪伴施明去開拍外景，那裡有大瀑布，風景很漂亮，「我說我跟你媽要拍很多打戲，一到現場我們化好妝、穿好戲服，那時候我們們根本不知道你媽懷了雙胞胎，只知道她有了身孕，你爸鼎爺就跟那個武術指導程小東說，小東呀，我老婆她有了身孕，所以等一下有些動作，你看著辦，盡量要把她看好，程小東說行行行，沒問題，結果我跟你媽拍了一天，全部都是打的戲，當然裡面很多動作都盡量找替身，不要讓你媽太辛苦。但施明依然很專業，很多動作都盡量親身上陣，所以拍出來效果非常好。」

「鼎爺」李家鼎與施明在1977年結婚，育有一對孖仔李泳豪、李泳漢。（IG圖片）

李泳豪童星出身，曾與藍潔瑛合作。（電視畫面）

年紀細細已很好戲。（電視畫面）

李泳豪近年憑《愛．回家之開心速遞》演出初戀Café的侍應豪仔，形象入屋。（小紅書圖片）

講起現年44歲的李泳豪，大家都會記得他童星出身，演出過多齣電視劇男主角的童年，近年憑《愛．回家之開心速遞》演出初戀Café的侍應豪仔，形象入屋。不過對比發展平平的演藝事業，李泳豪的感情史可能更為人熟知，他與2011年與拍拖9年的楊思琦分手，當年因為女方狠心背叛令他經歷情傷，其後他走出情傷陰霾覓得真愛，與台灣女友Agnes一拍即合火速共墮愛河，兩人拍拖兩年多，並於2022年10月底註冊結婚。婚後李泳豪與太太Agnes非常恩愛，不時會於社交平台分享甜蜜夫妻倆日常放閃。而除了當演員、賽車手和開食肆外，李泳豪還開始拍片當KOL，努力搵錢養家。

李泳豪曾被楊思琦背叛傷透了心，但後來走出情傷陰霾覓得真愛，與太太非常恩愛。（小紅書）

李泳豪除了當演員、賽車手和開食肆外，近年還開始拍片當KOL，努力搵錢養家。（小紅書）

李泳豪也是一位賽車手。（小紅書）