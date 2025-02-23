蔣雅文何嘉莉等逾7位千禧女神復出　為人緣天花板馬天佑開金口

馬天佑近日推出新歌《我們什麼都不是》，並預告將在5月推出新專輯《Nude》。為了宣傳新歌，他非常大陣仗，找來68個單位跟自己合唱拍片宣傳，表示：「68把香港樂壇不同年代的聲音，68 種曖昧不清的感情關係。」由於今次有多位久未露面，甚至是封咪多年的歌手都肯為他「出山」，網民都不禁讚歎馬天佑是「人緣天花板」，表示：「點樣搵返佢哋出嚟咁勁？」

馬天佑近日推出新歌《我們什麼都不是》，他非常大陣仗，找來68個單位跟自己合唱拍片宣傳。（Instagram：mayaoo）

至截稿一刻為止，馬天佑都持續出片中，未公開晒全部陣容，只公布了其中44個單位，當中不愧天王天后級人馬，如：蘇永康、蔡卓妍，亦有後起之秀如kayan9896、姚焯菲、曾比特等等，其中以盧巧音、連詩雅、吳業坤版本都有過萬Likes。不過最讓人驚喜的，相信都是多位千禧年代女神，其中有人已退出幕前多年，今次都肯捱義氣為馬天佑宣傳，大開金口。

蘇永康都有同馬天佑合唱。（Instagram：mayaoo）

盧巧音的合唱版有超過萬五Likes！（Instagram：mayaoo）

連詩雅唱K歌有一手，網民讚她的版本很好聽。（Instagram：mayaoo）

當中蔣雅文、趙頌茹、鄭希怡、何嘉莉、黃依汶、張新悅及王秀琳（Mango），都是比較意想不到的單位，雖然她們在千禧年代都出過碟，不過已放下歌手身份多年，而且全部都保養得宜，幾乎冇老過！蔣雅文、鄭希怡、何嘉莉當年都是英皇力捧小花，難怪蔣雅文都搞笑留言：「英皇25周年群星演唱會」

蔣雅文。（Instagram：mayaoo）

何嘉莉。（Instagram：mayaoo）

鄭希怡。（Instagram：mayaoo）

趙頌茹獲讚有少女感！（Instagram：mayaoo）

張新悅重現如合唱版《明知故犯》的獨白。（Instagram：mayaoo）

黃伊汶一樣多年冇唱歌，今次露大長腿與馬天佑合唱，網民留言：「點解佢好似無老過咁既 😍」、「嘩、黃伊汶….竟然可以聽返佢唱歌」另外曾與天王郭富城傳緋聞的王秀琳，基本上只出過幾首歌，2002年之後就冇出歌，但今次都有在電話亭跟馬天佑合唱，仍然非常靚女，她表示：「多謝馬友邀請超過十年無在螢幕前的我，鼓勵我一齊完成呢個作品！同埋好多謝你俾咗我好多好多信心我❤️❤️❤️首歌真係好好聽🥹同埋超級洗腦😝」網民紛紛表示：「因為呢首歌，見返好多好耐無見過嘅歌星。」

黃依汶騷大長腿非常吸睛，網民大讚她冇變過。（Instagram：mayaoo）