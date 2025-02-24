東張西望｜拍他人裸體被捕滯留濟州8個月終回港 劉太激動呻無辜

去年9月《東張西望》報道過，一名六旬港婦跟隨旅行團到韓國濟州旅行，在汗蒸幕打卡疑拍到當地人而惹官非。東張派出主持梁菁琳及攝製隊遠赴當地探望仍滯留的涉事人劉太（化名），期間劉太更數度痛哭。事發至今8個月，劉太終於能回港，與丈夫及好友見面情緒激動。

去年9月《東張西望》派出主持梁菁琳及攝製隊遠赴當地探望仍滯留的涉事人劉太。（節目畫面）

劉太突然在路邊痛哭。（節目畫面）

昨日（23日）《東張+》報道，劉太相隔8個月終可回港，丈夫劉生帶同幾位好友一同接機。劉太與兩位好姊妹見面後立即相擁，情緒激動，更指滯留期間語言不通又舉目無親，如今終於回到自己的家非常開心，而劉生就表示太太在濟州因飲食不習慣消瘦了不少，所以特別安排太太到茶樓飲茶。劉太則指這幾天會先好好休息：「心真的很累。」

劉太相隔8個月終可回港。（YouTube畫面）

劉太心情激動。（YouTube畫面）

劉生好開心太太終於能回港。（YouTube畫面）

不過開心過後，劉太久要面對現實問題。接受訪問時，劉太透露被控電話攝影罪，被罰款2000萬韓元（約11萬港元），所以之後要還債，而滯留期間最難受的就是自己一人過農曆新年。而在旁的劉生就認為太太「只是拍一張照而已」所以因此有金錢損失好無辜，更指這是無妄之災。

劉生就認為太太「只是拍一張照而已」所以因此有金錢損失好無辜。（YouTube畫面）

不過有大批網民看到片段後，都覺得劉太根本覺得自己沒有錯，如今在賣慘「唔抵可憐」，更表示：「聽佢哋嘅口吻，根本仲唔覺自己有錯，活該！」、「"影幅相啫" 到宜家都仲講啲咁野?? 兩公婆到宜家都根本唔知錯. 東張咁耐以黎（嚟）最唔抵可憐最唔抵幫佢地都數一數二」、「8個月姐又唔係坐監，希望你下次係真坐監啦 恃住年紀大扮唔識野走去做埋啲犯法野，罰十二萬真係一啲都唔夠」、「自己覺得無問題嘅事唔代表無問題，應該檢討自己，仲話自己無辜，即係仲未明白自己錯咩」。