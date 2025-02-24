濾鏡劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《濾鏡》陸劇有桐華、羅小葶作為編劇，陳躍進為執導，由檀健次、李蘭迪領銜主演的一套以現代科幻愛情為題材的電視劇。劇情主題和人物設定都十分新穎，幾乎從所未有！檀健次將演繹與《四方館》、《長相思》完全不同的風格，放下型男包袱，更再一次跟「赤水豐隆」王弘毅合作，搭擋曾主演過多部劇的實力小生李蘭迪，在歡笑中甜蜜放電！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧滤镜@Weibo

《濾鏡》電視劇情大綱

平凡的蘇橙橙（李蘭迪 飾）藉着新科技產品「濾鏡手鐲」，使她擁有改變外貌的能力，她可以變成大美人的蘇渺（羅秋韻 飾）、女博士方謹（蒲萄 飾）、漫畫美男子全勝唐（王弘毅飾）、男主角唐奇（檀健次 飾），甚至拖把和羊駝，讓唐奇在被羊駝踢飛後與它交談。濾鏡手鐲讓蘇橙橙翻身的同時，維護弱小彰顯公義，令唐奇喜歡上勇於行善的蘇渺，珍惜志同道合的方謹，也十分欣賞陽光男子全勝唐，總是一次次愛上不同形象的蘇橙橙。為了隱藏自己的秘密，蘇橙橙只好撒下無數的謊言，使唐奇一次次失去心愛的人。

唐奇遭受連番打擊下，眼睛的病情愈發嚴重，蘇橙橙因此感到愧疚。最終，唐奇發現了蘇橙橙身份變換的真相，原來自己一直深愛的是蘇橙橙，真誠的心並不會被外表所迷惑，甜蜜的兩人決定一起面對「濾鏡手鐲」而來的挑戰。為了將「千鳥集」打造成具有中國特色的高端美妝品牌，蘇橙橙和唐奇共同策劃了一系列的新國貨美妝產品，呼籲大家欣賞「自然自信的真實美」。經歷了一切後，蘇橙橙體會到美的意義不應被限制，而是應該以最真實的自我來迎接現實生活，努力去實現自己的夢想，幸福就在眼前。

《濾鏡》播出時間｜最新追劇日曆

《濾鏡》電視劇幾時播?《濾鏡》一共有30集，2月24日起由騰訊視頻播放，周二至六更新2集，周日更新1集，首更3集，SVIP搶先看1集。

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《濾鏡》演員人物關係圖

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《濾鏡》演員

李蘭迪 飾 蘇橙橙

普通平凡的女孩，因擁有「濾鏡手鐲」，使她能改變外貌，男主角重複地喜歡上不同形象的她

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檀健次 飾 唐奇

情感複雜、幽默風趣的博士，患有眼疾，喜歡蘇橙橙

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王弘毅 飾 全勝唐

蘇橙橙變身成為的陽光漫畫美男子，深受唐奇稱讚

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蒲萄 飾 方謹

蘇橙橙變身成為的女博士，與唐奇惺惺相惜