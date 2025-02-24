劉嘉玲舞台劇獲天王捧場大感驚喜　對方曾與梁朝偉一舉動令她不滿

由劉嘉玲和黃子華主演的舞台劇《香港式離婚》叫好叫座，公映至今吸引梁朝偉、林青霞、張艾嘉、袁詠儀、金燕玲、莫文蔚、古巨基、梁詠琪、蔡思貝等巨星及歌手藝人前來觀賞，可謂星光熠熠。而近日有位天王級男神親身前來捧場，更令劉嘉玲大感驚喜，究竟這位天王是誰呢？

劉嘉玲與黃子華主演舞台劇《香港式離婚》。（IG@carinalau1208）

叫好叫座。（《香港式離婚》劇照）

劉嘉玲劇中有性感演出。（IG@carinalau1208）

林青霞也來支持。（IG@carinalau1208）

這位天王就是劉德華，劉德華與劉嘉玲同是TVB藝員訓練班出身，兩人識於微時，在影視工作上合作無間，數到近年最令人印象深刻的一定是2010的《狄仁傑之通天帝國》，劉嘉玲最後也憑該電影首奪《香港電影金像獎》的「最佳女主角」。而他們私下也十分老友，近日劉嘉玲開騷，作為好友的劉德華當然要撐。

劉嘉玲對劉德華前來捧場感到驚喜。（IG@carinalau1208）

大家感情要好。（IG@carinalau1208）

劉嘉玲在電影《狄仁傑之通天帝國》飾演「武則天」。（劇照）

劉嘉玲憑《狄仁傑之通天帝國》飾演的「武則天」，首奪《香港電影金像獎》的「最佳女主角」。（視覺中國）

劉嘉玲對於劉德華的到來也大感驚喜，雖然她在社交平台只簡單寫上「Surprise😍 @andylauox」，但字裡行間也感受到那份激動。同時劉嘉玲也分享了兩張與劉德華的合照，其中一張她更攬實劉德華，如小鳥依人般地與對方頭貼頭，可見大家關係密切，有網民留言這就叫做：「真朋友！」

劉德華除了跟劉嘉玲感情好外，與對方先生梁朝偉同樣份屬老友。（IG@carinalau1208）

兩人之前相隔21年，再次合作電影《金手指》。（IG@carinalau1208）

兩人當時為滿足觀眾的願望，即場上演「比心五連拍」。（IG@carinalau1208）

此舉令到劉嘉玲不滿？（IG@carinalau1208）

劉嘉玲當時搞笑留言：「無眼睇」。（IG@carinalau1208）

眾所周知，劉德華除了跟劉嘉玲感情好外，與對方先生梁朝偉同樣分屬老友，大家都是當年「無綫五虎將」之一，早前二人相隔21年，再次合作電影《金手指》隨即引起話題，但卻一個舉動令劉嘉玲感到不滿反白眼。事緣當時梁朝偉和劉德華在北京出席電影《金手指》首映禮，兩人為滿足觀眾的願望，即場上演「比心五連拍」。事後，劉嘉玲亦有在社交平台分享兩男心心照片，並留言「無眼睇」，再交足戲加上一個反白眼Emoji，表達「不滿」。不少網民留言表示看得很開心，而大家也知道劉嘉玲純碎搞笑，但從此可見三人雖然貴為影帝影后，但一即聚頭變返大細路，猶如回到當年的青蔥歲月。