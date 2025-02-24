李珊珊復出前患甲型流感　竟併發肺炎要入ICU險成大S翻版

1996年《香港小姐》4料冠軍李珊珊，沉寂退隱多年，近日重現幕前宣布復出幕前主持YouTube節目。但原來珊珊本想在1月3日直播時親身宣布消息，但突發患上甲型流感，發高燒要入ICU更併發肺炎，相當驚險。



1996年港姐冠軍李珊珊。（VCG）

李珊珊患上驚恐症，多年來深居簡出，但亦曾為拍賣后冠一事四出奔波。（東星圖片）

李珊珊近日接受由金成主持的「叔叔的愛」訪問，她憶述自己每次想的起心肝復出都會遇上阻礙。原定1月3日宣布復出，豈料當日突然高燒：「我講這個病情是想告誡每一個人，以前我們小時候傷風感冒，呆幾天便沒事，現在真的不能忽視，一有發燒要立即看醫生，本來我想堅持直播，我感覺到又來玩我，我還想堅持，怎知我公司另一位主持JJ（詹朗林）說：『103.5度，你入院啦﹗』」

李珊珊近日宣布復出。（資料圖片）

李珊珊近日宣布復出。（影片截圖）

入院後李珊珊情況急轉直下：「本來想去廁所都不能，結果在自己的牀完成，我將件事說得可愛一點，第2天已急轉直下，我的血液含氧量最低曾經試過去到83，要入ICU（ 深切治療部），但ICU也爆了，醫生再安排租一部中型呼吸機，讓我吊血液含氧量提高一點，然後出了併發症肺炎，最後用了13天才能離開醫院，然後猶有餘悸，為什麼呢？因為看到徐小姐（大S，徐熙媛）很不幸的一件事，我真的想告誡大家，看到一刻猶有餘悸，也覺得可惜，因為我們是《流星花園》的年代，我真的要跟大家說清楚，不要忽視流感，我是甲型流感，跟大S情况一模一樣。」

點擊睇李珊珊講甲流入ICU：