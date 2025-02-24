汗蒸幕劉太老公接機舉動惹熱議　網民：佢想見東張女神多過老婆

去年9月《東張西望》報道過，一名六旬港婦劉太（化名），跟隨旅行團到韓國濟州旅行，在汗蒸幕打卡疑拍到當地人裸照，因而惹上官非，滯留多時。昨日（23日）《東張+》報道，事發至今8個月後，劉太終於能回港與丈夫及好友見面，情緒激動。

劉太（中）相隔8個月，終於可以從韓國回港，她緊擁親友。（TVB）

《東張西望》今次派出俞可程（Kanis）去採訪，劉生帶同劉太好友一同接機，觀眾最關心的當然是劉太的反應，但有網民就發現，劉生的一個舉動非常搶鏡，質疑他想見東張女神多過老婆。從《東張》片段所見，俞可程一邊採訪，劉生就全程舉住手機，前鏡頭對住自己及俞可程，被指掛住同主持人自拍，無視站在一旁且闊別多月的老婆。

從《東張》片段所見，俞可程一邊採訪，劉生就全程舉住手機，前鏡頭對住自己及俞可程，被指掛住同主持人自拍。（TVB）

網民笑言她是否想見俞可程多過老婆。（TVB）

有俞可程的粉絲專頁就發文尋人，希望找出劉生，並留言：「呢段片可以睇到劉生不斷想同Kanis影相，似係重要過接老婆返到香港🙈🙈所以劉生如果你見到呢個post，我地（哋）俞可程Fans Club誠邀你加入我地，一齊係（喺）未來支持Kanis😍😍😍」

俞可程的粉絲公開尋人，留言：「呢段片可以睇到劉生不斷想同Kanis影相，似係重要過接老婆返到香港。」（Threads@kanisyufanspage）

有網民更貼出劉生上次接受廖倬竩訪問時，雖然全程替太太抱不平，更在劉太生日正日喊住表達掛念之情，但言談間他說了句：「而家我認為冇得救，只不過希望可以安排佢上韓國法庭，受合理嘅判決，有個交代。對佢判決點都好，坐監好，罰款好，永遠唔俾佢走好，我都接受。」網民就笑言：「劉生其實上次訪問都已經好好笑 🤣講到唔想老婆返香港咁 」

網民翻出劉生9月喊住受訪的片段，言談間他竟說：「永遠唔俾佢走，我都接受。」

對於劉生疑似掛住同俞可程自拍，網民表示：「原來唔止個老婆鍾意影相，個老公都鍾意影相……」、「你完全唔會明白，呢個係劉生最後既（嘅）自由一分鐘」、「笑死，劉生來回地獄又折返人間」不過也有人幫劉生喊冤，指他大概只是跟親友視像對話中，想讓未能去機場接機的親友，第一時間睇到劉太回港的情況而已。

網民指原本劉生同劉太一樣鍾意影相。（Threads）

不過也有網民替劉生平反，指他應該只是將接劉太的情況用視像直擊畀親友。（Threads）

其實俞可程的確是新晉東張女神，她本身是工程測量師，2024年選港姐順利進入10強，之後獲邀加入《東張西望》，之前報道爭產案時，更因著露肩裙配黑絲，備受追捧。

俞可程是2024年港姐15強。（資料圖片/葉志明攝）

俞可程是應屆港姐十強，她在決賽當晚表演空中瑜伽。（TVB）

俞可程之前著黑絲同露肩裝採訪爭產案事主，已經令人難以集中。（TVB）

俞可程身材火辣。（IG@kanissyu）

俞可程身材火辣。（IG@kanissyu）