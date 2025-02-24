58場《香港式離婚》尾場　黃子華盛讚劉嘉玲：滿分一百會畀一萬分

黃子華、劉嘉玲、楊淇、楊詩敏（蝦頭）、梁浩邦及趙伊禕主演的舞台劇《香港式離婚》，一連58場，昨晚（2月23日）假香港演藝學院歌劇院圓滿落幕，吸引天王天后捧場。黃子華、劉嘉玲連同一眾演員、編劇、導演及監製王耀祖、周怡、黃懿雯一同謝幕，現場掌聲如雷。



黃子華、劉嘉玲主演的舞台劇《香港式離婚》，一連58場終圓滿落幕。

黃子華、劉嘉玲主演的舞台劇《香港式離婚》，一連58場終圓滿落幕。

黃子華、劉嘉玲主演的舞台劇《香港式離婚》尾場獲天王天后捧場。

黃子華、劉嘉玲主演的舞台劇《香港式離婚》尾場獲天王天后捧場。

黃子華、劉嘉玲主演的舞台劇《香港式離婚》尾場獲天王天后捧場。

黃子華、劉嘉玲主演的舞台劇《香港式離婚》尾場獲天王天后捧場。

黃子華、劉嘉玲主演的舞台劇《香港式離婚》尾場獲天王天后捧場。

黃子華：「要我評價劉嘉玲，滿分係一百分，我會畀一萬分。」

黃子華感謝台前幕後工作人員，提到舞台劇需要大量人力物力，全賴大家每晚盡心盡力，加點運氣，才能順利演出，故該感激時便要好好感激。他感觸表示：「其實我晚晚都想多謝呢個人，我今晚一定要講，就係我隔籬呢位劉嘉玲小姐。我哋第一次合作，講真你哋要我評價劉嘉玲，滿分係一百分，我會畀一萬分。」

黃子華：「要我評價劉嘉玲，滿分係一百分，我會畀一萬分。」

黃子華：「要我評價劉嘉玲，滿分係一百分，我會畀一萬分。」

黃子華：「要我評價劉嘉玲，滿分係一百分，我會畀一萬分。」

劉嘉玲聞言後驚訝不已，即擁著子華道謝。子華指嘉玲為了這次演出付出了極大心力，令人敬佩，不僅節食減了8磅，還刻意限制自己少飲酒。「我哋六個演員，個個都病過，除咗佢。」子華笑說，每晚演出後，演員們都會聚在他的休息室裡喝威士忌，但酒量比他強數倍的劉嘉玲，為了保持最佳演出狀態，都忍住只淺嚐幾口。

黃子華指劉嘉玲為了這次演出，不僅節食減了8磅，還刻意限制自己少飲酒。

黃子華指劉嘉玲為了這次演出，不僅節食減了8磅，還刻意限制自己少飲酒。

子華繼續大讚劉嘉玲：「我哋做演員都鍾意改善自己嘅戲，但改善到某個地步，都會心諗『唔好搞我啦，導演，畀我自由發揮吓啦。』我記得最後排練嗰日，阿詩仲畀張紙我，我即刻崩潰：『我唔識做喇！最後一日你仲要我改？』但劉嘉玲就唔同，由第一日開始到最後一日排練，每日都不停問：『冇Notes畀我嘅？畀多啲Notes我啦！』佢真係不斷追求進步，同時又好自律。」子華又分享，即使演出如火如荼、大家累透時，劉嘉玲仍然抽時間為每個人準備聖誕禮物。說到這裡，子華忍不住讚嘆：「呢個咩演員嚟㗎？」然後再補充：「所以無論台前定台後，佢都值得一萬分！」

黃子華指劉嘉玲為了這次演出，不僅節食減了8磅，還刻意限制自己少飲酒。

子華對編劇黃詠詩笑著說：「你好難再搵到咁強嘅Laura喇！你個戲以後會唔會再重演？好難，因為嘉玲帶住佢幾十年喺銀色生涯累積落嚟、不能言喻嘅勢力去演呢個角色。呢啖Laura味，你喺香港真係搵唔到第二個。」可見劉嘉玲飾演的Laura深深烙印在子華心中，其魅力與深度，令他印象難忘。

劉嘉玲享受舞台上的「禪修」 多謝「神」的指示

子華再次提到這次合作的緣起：「喺最後決定嗰刻，好似有個雷公『嘭』一聲同我講：『劉嘉玲好喎！』呢個真係『神』嘅選擇！多謝你，嘉玲，令到我哋成個團隊都咁愉快！」

嘉玲亦感激子華這個「神」的指示，她笑說：「好多謝子華搵我做呢個戲，由綵排到而家四個幾月，我經歷咗一段好美妙嘅時光。我唔係專業舞台劇演員，所以一路都追住導演畀Notes我，我唔想拖累成個戲。」她感觸地說：「其實呢四個幾月對我嚟講，好似一場禪修。我要學識點樣活在當下，我一路都喺度學緊，我要活好當下。每次出台之前，我都會提醒自己，乜嘢都唔好諗，集中精力，喺台上感應到啲咩，就盡情發揮出嚟。呢段時間對我嚟講好特別，我會好珍惜，係我一生中好難忘嘅經歷。」最後，嘉玲不忘再次感謝團隊的努力，並向所有入場支持的觀眾深深致謝。