鍾欣潼教玩AI曝光近況　露腰裝震撼網民：人靚真係可以為所欲為

上月度過44歲生日的阿嬌鍾欣潼是圈中公認的零死角美女，也是不少男生心目中的女神。阿嬌之前曾一度因荷爾蒙失調而令身形有變，時肥時瘦引起網民熱議，早前在Twins巡迴演唱會新加坡站上，阿嬌再被影到身形暴脹，畫面震驚全網。雖然如此，但網民依然激讚阿嬌顏值絲毫無受影響，再次印證「阿嬌胖過、瘦過但沒有醜過」。而近日，經過一輪休息後的阿嬌再度「現身」，在社交平台拍片教大家玩AI特效，網民大讚可愛外，也讓她近況曝光。

阿嬌鍾欣潼是圈中公認的「零死角美女」。（IG@q_gill）

阿嬌上月迎來44歲生日。（小紅薯）

阿嬌的最佳狀態。（小紅書）

阿嬌去年初經一番努力成功減磅，在Twins演唱會香港站上重回最佳狀態；惟同年9月她到澳門登台，以及10月去內地巡唱時，被指身形翻脹，而去到年尾新加坡站，身形更達到「巔峰」，情況令人擔憂。好姊妹蔡卓妍（阿Sa）曾回應傳媒，表示只要阿嬌開心和健康就好。而阿嬌在完成巡唱最後一站後也表示：「我真係要好好放一個假，已經同公司申請了，我要好好休息，養足精神。」

去年9月，阿嬌去澳門登台，當時已被指身形反彈。（小紅書）

阿嬌早前在新加坡開巡唱。（小紅書）

網民覺得阿嬌又發福了。（小紅書）

而經過一輪休息後，阿嬌近日再度「現身」，她在社交平台拍片教大家玩AI特效，並寫道：「天吶‼ ️微波爐AI特效未免太好玩了吧」。片中阿嬌詳細教導網民和粉絲運用AI軟件的步驟，而且她更親身上陣示範，利用AI特效讓硬照變得生動，當中有她戴著爆谷頭套、托腮及街拍的照片，再配合微波爐AI特效不停自轉，獲粉絲大讚可愛。

阿嬌近日在社交平台拍片教大家玩AI軟件。（小紅書）

阿嬌無懼素顏示人。（小紅書）

激罕露腰，可見阿嬌身形清減不少。（小紅書）

而另一吸引網民眼球的是，從阿嬌分享的相片所見，她身形明顯清減不少，其中街拍的照片，阿嬌穿上短身上衣加外套，罕有露出小蠻腰，充滿少女味。而且擁神顏值的她更是無懼素顏示人，大晒完美鵝蛋臉形及精緻五官，網民紛紛留言：「360度無死角的美～」、「人靚，真係可以為所欲為」、「嬌仔無死角就係任性」、「嬌嬌真是既擁有好看的皮囊又擁有有趣的靈魂」、「傳說中的360度無死角美顏就是嬌本嬌」。

網民大讚阿嬌360度無死角。（小紅書）

鍾欣潼（阿嬌）一直都是顏值擔當。(IG@q_gill)

阿嬌鍾欣潼（IG@q_gill）

阿嬌近年主力內地發展。（阿嬌微博圖片）