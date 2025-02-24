007｜點解占士邦飲馬天尼必需搖勻不攪拌？　背後有學問唔係扮型

睇《占士邦》（James Bond）電影經常都會睇到角色占士邦走入酒吧櫃面時，向調酒師講出一句：「Vodka martini shaken not stirred.（馬天尼，要搖勻，唔要攪拌）」的名句。大家可能會以為占士邦（007）只是「扮有型」才飲得如此刁鑽。為什麼身為特務的他會要求「搖勻不要攪拌的馬天尼」，背後其實隱藏相當大學問。

《占士邦》（James Bond）電影中，經常會聽到占士邦點一杯「martini shaken not stirred」。（截圖）

一個身穿筆挺西裝，英俊而又有好身材，眼神銳利而又有智慧的型男占士邦，用充滿自信的步伐走到酒吧檯前，點了一杯雞尾酒馬天尼，還十分有品味的指名要「shaken not stirred」（要搖勻，不要攪拌）。多年來觀眾都認為這一要求只是為突顯占士邦的個人品味而刻意設定，其實背後是有原因的。

占士邦（James Bond）飲馬天尼的畫面是每套《占士邦》電影必有。（截圖）

占士邦（James Bond）飲馬天尼的畫面是每套《占士邦》電影必有。（截圖）

根據一些調酒師的說法，其實馬天尼是一款琴酒與香艾酒混合的雞尾酒，而占士邦的飲法則是以伏特加取代琴酒，再混合香艾酒而成。事實上，多數調酒師都認為只有配方中有果汁、牛奶、忌廉等較難混合的材料時，才需要搖勻。當然，馬天尼完全不需要搖勻，正常做法只要稍為攪拌就可以。

占士邦（James Bond）飲馬天尼的畫面是每套《占士邦》電影必有。（截圖）

而將馬天尼搖勻會出現兩個效果，第一個是冰塊融解得快，調酒會順口，酒精也會被稀釋，第二則是令酒液變得混濁。對特務占士邦來說，搖勻有三大好處。第一，用搖的話可以更快地調好。第二，因為「搖勻」的話，酒體是裝在一個鋼杯當中，所以過程中更能減低被落毒的風險。第三，也是近期網上傳開被討論的原因，就是冰塊在當馬天尼酒液中溶解時，即變相是加水將酒稀釋了。對於身處生死關頭之中的占士邦，飲少一分酒精就代表多一分清醒，可說是相當重要的。