37歲女星拍戲現萬人空巷景象　擁高人氣亞洲歡迎程度力壓劉亦菲

現年37歲的趙麗穎觀眾緣極佳，近年推出的作品都大受好評，為她奪得多個電視獎項，演技備受肯定。而人氣高企的她，近日現身福州拍攝劇集《造城者》遭到眾多粉絲圍堵，令整條街道近乎癱瘓，造成萬人空巷的景象，相當跨張。

趙麗穎觀眾緣極佳。（趙麗穎微博圖片）

從網上曝光的影片可見，趙麗穎準備在一間店舖內拍攝，她人還未到達，但門外已聚集眾多粉絲等候，大家圍堵着店舖，並紛紛舉起手機準備捕捉偶像，從高空拍攝圖更可見，人山人海的景象，更令整條街道近乎癱瘓，非常震撼。

而身穿簡約打扮頭戴cap帽的趙麗穎到達現場時，大家歡呼聲不斷，她亦為免造成擾亂亦火速進入拍攝地，更被發現在高層樓窗戶舉機反拍攝粉絲們，相當可愛，而大家亦等到她拍攝結束才離開。

現場人山人海。（微博圖片）

大家舉機拍攝。（微博圖片）

趙麗穎反拍攝粉絲們。（微博圖片）

另外，在國內擁高人氣的她，在亞洲其他國家的受歡迎程度亦相當之高。據《首屆中國電視劇製作產業大會》發布亞洲其他國家受到觀眾喜愛的中國演員名單可見，趙麗穎是名單上上榜最多國家的演員，包括新加坡、馬來西亞、越南、印尼，而緊隨其後的是近年回歸電視圈成績優秀的劉亦菲，她一共站上三個國家名單上，而楊冪只有在越南較受歡迎、還有肖戰在越南、泰國知名度亦相當高。

趙麗穎海外人氣一樣高。（微博圖片）

趙麗穎好漂亮。（趙麗穎微博圖片）