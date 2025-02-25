愛你電視劇劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《愛你》陸劇又名(愛你，是我做過最好的事、愛上你是我做過最好的事)，改編自同名小説。有歐思嘉作為編劇，車亮逸為執導，由張凌赫、徐若晗領銜主演的一套以現代愛情為題材的電視劇。此劇為大熱愛情劇《偷偷藏不住》編劇團隊的新作，有近年頻推大作的張凌赫擔任男主角， 一改以往《雲之羽》、《度華年》的古裝形象，演繹全新中醫人設！搭擋徐若晗帶來貼地的浪漫愛情！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧爱你@Weibo

《愛你》｜電視劇情大綱

酒店客房部經理沈惜凡（徐若晗 飾）工作繁忙，更因長期龐大的工作量而失眠問題，要就診中醫科，認識了中醫何蘇葉（張凌赫 飾），他貴為中醫世家的傳人，現任中醫腫瘤科的主治醫師。由於沈惜凡經常加班，總是錯過了取藥時間而忘記拿藥，蘇葉則默默地延長值班時間守候，令他十分煩惱。原本以為兩人只是醫患關係，卻發現他們住在同一個區，二人多次不經意的巧遇，從醫患變成了朋友，感情開始有了新的進展。

然而，沈惜凡曾經歷過一段失敗的初戀，對感情變得小心翼翼，而何蘇葉的內心也有所封閉。隨着二人之間的交流，蘇葉的溫柔慢慢讓沈惜凡敞開心扉，開始放下過往的情感傷痛，重新相信愛情，同時，何醫生對中醫事業的堅持與努力也激勵著沈惜凡勇敢追逐夢想。二人越來越明白彼此的內心，感情也漸漸地在日常點滴中升溫，一起面對工作壓力和家庭瑣碎事，互相陪伴成長，最終有情人終成眷屬，收穫了一段甜蜜溫馨的愛情。

《愛你》播出時間｜最新追劇日曆

《愛你》電視劇幾時播?《愛你》一共有28集，愛奇藝戀戀劇場會員每週日至週四19:30各更新2集，每週五至週六19:30各更新1集；江蘇衛視幸福劇場每晚19:30播出。

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《愛你》｜演員人物關係圖

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《愛你》｜演員

張凌赫 飾 何蘇葉

出身醫學世家，對中醫充滿熱情，溫潤如玉，事業和感情絕不輕言放棄

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徐若晗 飾 沈惜凡

因高強度工作而重度失眠的酒店經理，總能親切迅速地解決客人的要求和不滿，曾有一段失敗的感情

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唐九洲 飾 李介

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黃燦燦 飾 許向雅