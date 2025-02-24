《愛回家》吸睛小花北上拍戲談深港劇組分別　一稱呼令她感到專業

現在30歲的無綫小花羅雪妍（Uki），是2020年落選港姐，近年因演出處境劇《愛·回家之開心速遞》令人留下印象，同時她亦是「六合彩女神」。而在最近熱播的劇中《痞子無間道》中，羅雪妍更開啟新一項技能，獻唱一首《淺醉一生》令人耳朵懷孕。除此之外，擁有甜美面孔，魔鬼身材的她，經常在社交網以貼身上衣及各式泳裝示人，展示其凹凸有致的身材，故深受網民喜愛。

羅雪妍參加港姐入行。（資料圖片）

羅雪妍在無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》裏面飾演接龍財務部職員，後調往法律部實習，經常與Fanny（張盈悦飾演）孖公仔出場的「Gigi」，令觀眾留下印象。（IG@ukilaw）

羅雪妍原來係靚聲王，讓人耳朵懷孕。（IG圖片）

羅雪妍不時在社交網以泳裝示人，展示她凹凸有致的身材。（IG@ukilaw）

為與網民保持互動，羅雪妍積極經營其社交平台，不過她近日最新上載的視頻不是曬身材，而是講拍戲。羅雪妍以「北上拍戲深港劇組大不同」為題，寫道：「原來深圳劇組系如此！ 從TVB錄像廠到橫跨深港兩地，想和你們分享鏡頭外的『跨境生存實錄』」。

羅雪妍近日在社交平台分享「北上拍戲深港劇組大不同」的影片。（小紅書截圖）

自己整早餐。（小紅書截圖）

無懼素顏示人。（小紅書截圖）

準備好出門。（小紅書截圖）

全片3分多鐘，羅雪妍分享從早上7點起床自己做早餐、化好底妝，然後獨自過關乘車到深圳拍攝目的地上造型，然後開工的全記錄，期間她無懼素顏示人，鏡頭前展露最真一面。羅雪妍表示因為保密關係，所以不能公開拍攝內容，但在內地拍攝令她感受最深的卻是劇組工作人員對演員的稱呼與香港很不同。

羅雪妍自己過關乘車到拍攝場地。（小紅書截圖）

先化妝。（小紅書截圖）

拍完收工。（小紅書截圖）

分享內地劇組和香港劇組不同之處。（小紅書截圖）

羅雪妍續言：「我覺內地劇組和香港劇組最搞笑的小不同，因為在香港，很多人都會稱呼我們做演員，新人演員就會叫『阿妹』、『阿仔』，即是無論服裝、化妝，都會叫阿妹、阿妹，很有親切感。」之後羅雪妍突然轉講國語：「但是呢，來到內地這邊，每個崗位的都是老師，例如化妝老師、髮型老師、服裝老師、演員老師、羅老師，所以我就感覺，就是我真的在做一個專業的東西，所以各自感覺挺神奇，香港就是感覺很親切，然後內地又會覺得我自己在一個專業的領域裡面，做好我的工作，這就是覺得最有趣不同的地方。」

羅雪妍稱在香港，很多人都會稱呼他們新人演員做『阿妹』、『阿仔』。（小紅書截圖）

內地就會稱呼他們做老師。（小紅書截圖）

香港的感覺是很親切。（小紅書截圖）

而在內地又會令她覺得自己在一個專業的領域裡面。（小紅書截圖）

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羅雪妍原來也是身材有料之人，簡單一件貼身tee已有震撼的效果。（IG@ukilaw）

羅雪妍對貼身Tee似乎情有獨鍾。（IG@ukilaw）

靚女。（IG@ukilaw）

仙氣。（IG@ukilaw）

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