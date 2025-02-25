吳業坤入行15年錯失太多機會　曾一朝得志：嗰時做咩都無視

吳業坤有意年尾開騷，但不考慮紅館。「想細啲嘅場地，做多幾場，想同大家你眼望我眼嗰種力量嘅傳遞。」（葉志明攝）

吳業坤新歌《愛情求生案內書》以愛情中的求生慾為題，老婆浜口愛子( Aiko Hamaguchi )聽完後的評價是「唔好齋唱，你要做到」，令坤哥完全感受到對方的不滿。「其實會做，但未必做足晒，有少少拖延，又好易被其他嘢分心咗然後就會遺忘。不是佢一般有嘢都會直接反應，呢個慳好多時間估估下。」

婚前與家人同住，坤哥有感似租客。（葉志明攝 )

為怕老婆太悶，前年領養了「白湯」。（IG圖片）

坤哥與Aiko一直以日文溝通，但他感覺因默契提升而令日文下降，提到老婆婚後搬到香港定居，單是這一舉動足令坤哥包容與遷就程度大大提升。「件事係重要，但一開始唔係好理解有幾大，而家會慢慢感受到，佢無好多朋友喺呢度、語言問題、文化差異，慢慢生活先發現『我自己得唔得呢』，不過佢適應咗，而家搭咩巴士我都會問返佢，又會去街市。如果喺荒島的話，佢應該會生存得比我長久。」 作為歌手/藝人，坤哥坦言在選角時會剔除「IG性感相較多的女生」，但對於「親密鏡頭」一律不會預先報備，怕會影響了發揮。

談及婆媳關係，坤哥指一開始老婆Aiko靠Google翻譯與家人溝通，但如今已經可用廣東話交流。（IG圖片）

愛情懂得求生，事業上，入行15年的坤哥自覺還可以。「如果唔係都無機會喺鏡頭前同大家講嘢，不過有時都會諗10年前拎完獎，再把握得好啲而唔係走去旅行，而家都會諗點解唔衝，好似所有嘢都理所當然，如果而家喺吳業坤去返10年前可能會好啲，但呢個就係人要成長嘅一件事情。」當時有此舉動，坤哥認為是當時太順利，導致「無視」甚至不懂危機感為何物。「但好快已經事與願違，錯失咗好多⋯⋯又唔係好多，一個機會都已經差好遠。」

經歷過事業高低起跌，坤哥如今連玩社交平台都小心翼翼，比起以前一日兩帖，如今隨時一個月都未必有一帖。「好攰，無論係被抽秤或者自我過濾，搞到驚頭驚尾，不如唔好出，但呢個唔係求生係避跑。係要克服，但大家講就係敢言，我講就係講錯嘢，所以好攰，不如唔好講。」婚後形象雖有所提升，但坤哥並不想將私事變得太商業化。「佢生日、新年都會PO，呢啲夠啦，太高調自己都打冷震。」結婚4年，開始對家庭有概念，但坤哥依舊未有做爸爸的打算。「3年前我係諗住3年後，但而家要再諗諗，而家所有狀態係好唔穩定，無論經濟或大氣候，想睇定啲先，同埋自己仲有好多嘢想試。好多前輩都講有小朋友後要做自己興趣係好困難。」

Hair: Ken Yong @ Hair Corner Art Mall

Make up: Kyo Lee, Bingo Chan

場地：BLACKROOM @blackroomhk