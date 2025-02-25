周吉佩演唱會回看過去勁結据　銀行連㩒100蚊出嚟都㩒唔到

尚梯娛樂主辦，棋人娛樂、承信創意文化、十年娛樂製作、POV協辦，TVB Music Group 全力支持 : 周吉佩《延續 • 第三人生演唱會》澳門站，日前於澳門葡京人H853娛樂館尚梯館圓滿完成，全場爆滿，吉吉多次到台下在觀眾旁邊唱歌，讓大家感受零距離的精彩演出，大會更於完show後安排專屬巴士，接載觀眾往口岸回港，大家均對主辦尚梯娛樂在節目和交通安排上的細心讃不絕口。今次演唱會找來了劉芷君（Aster）做暖場喜賓，她先唱出《我恨我痴心》加英文原曲《I hate myself for loving you》的混合版，然後她說：「我和吉吉前輩一樣都係一個好勇敢去追夢嘅人，好多謝主辦單位和吉吉前輩邀請我做佢嘉賓，好開心可以喺澳門呢度見到大家，希望將來會帶俾大家好多好多好嘅音樂，多謝大家。」，接著Aster邊跳邊唱了Bruno Mars的《Uptown Funk》。

周吉佩《延續 • 第三人生演唱會》澳門站，日前於澳門葡京人H853娛樂館尚梯館圓滿完成，全場爆滿。(公關提供)

吉吉背上結他，在4位女舞蹈員陪伴下以一曲《五月天》的《派對動物》為全晚演唱會正式揭開了序幕，全場觀眾即時high爆站起身舞動起來，緊接唱出《Can’t Take My Eyes Off You》和《生活道》後，吉吉說：「多謝大家，歡迎大家嚟到我嘅《延續 • 第三人生演唱會》澳門站，今日好開心，我哋搭程紙飛機由香港飛到嚟澳門，我成日都話我係流住樂隊嘅血液，所以頭先好開心可以同我嘅伴奏樂隊去玩一啲好搖滾嘅音樂，希望大家enjoy，大家覺得正唔正呀？」全場觀眾齊聲答「正」。

吉吉背上結他，在4位女舞蹈員陪伴下以一曲《五月天》的《派對動物》為全晚演唱會正式揭開了序幕。(公關提供)

吉吉：「我講過要大家由第一隻歌開始便企起身跳舞，大家真係做到，真係要俾個讚大家，大家俾啲掌聲自己先，今晚記住當我嘅演唱會好似一個party咁去玩，而且澳門站同香港站好唔同，因為會有好多同觀眾互動嘅環節，可能係我落嚟啦，又可能係觀眾上嚟啦。喺度我想送呢首歌俾大家，就係喺我《中年好聲音》比賽嗰陣好任性去玩嘅樂隊嘅歌曲，以下呢首歌就係奠定咗我喺《中年好聲音》一個好重要嘅時刻。」吉吉便唱出了《情人》加《留住我吧》的medley ，然後結他手和bass手便走到他兩旁，和他一起演奏了《光輝歲月》。

吉吉便唱出了《情人》加《留住我吧》的medley ，然後結他手和bass手便走到他兩旁，和他一起演奏了《光輝歲月》。

在吉吉回後台換第二套服裝時，台上大屏幕播出他早年在商場演出和媒體訪問片段，之後他便在觀眾席現身邊行邊唱《愛如潮水》， 吉吉唱畢此曲後說：「點解會播頭先啲片段？因為喺構思今次澳門站嘅rundown嗰陣，我諗咗好耐都係唱歌、結他，最多加埋跳舞，咁不如講吓其他嘢啦，頭先嗰段片基本上講咗我嘅第一人生，即係我入行前嘅經歷，到我夾band，busking 同埋比賽，到簽約做歌手出碟，嗰陣我最犀利嘅係連係銀行㩒100蚊出嚟都㩒唔到。其實我想話俾大家知做歌手真係唔容易，而我一直以嚟都好想多謝一個人，我要多謝嘅人就係周吉佩，我點解要多謝自己？我想講在座每一位都一定要好好咁答謝自己，當呢個世界全部人放棄你都好，得一個人係唔會放棄你，就係你自己。除咗頭先嗰啲黑歷史片，我講過今日要公開我其他一啲鮮為人知嘅事，我準備咗好多黑材料同大家分享，大家留意大屏幕。」大屏幕便開始展示吉吉在生活和工作上的絕密照片，有他小時候的獨照、和家人或朋友的合照，最後便是和太太及一對仔女的溫馨合照，吉吉說：「太太和仔女絕對是我生命中最重要的人，他們給了我很多推動力，他們的支持令到我今日可以在台上唱歌真的很Amazing，原來我都得嘅，我希望大家都可以勇敢為自己追夢，好好享受大家嘅人生，亦都係我演唱會主題《第三人生》入面一個好重要嘅訊息。」

吉吉講到入行前嘅經歷，到我夾band，busking 同埋比賽，到簽約做歌手出碟，嗰陣我最犀利嘅係連係銀行㩒100蚊出嚟都㩒唔到。(公關提供)

吉吉接著唱出了收錄在他的專輯《第三人生》內的《你是我唯一的》和《聲音的餘溫》。在換過粉色西裝後，吉吉開始兌現承諾和觀眾互動，在獻唱《Falling for you》時便走到台下和觀眾一路唱歌一路俾心心合照，之後他便抽選了三位現場觀眾到台上，讓他們向他發問問題，終極大獎更是可以得到吉吉的《公主抱》。在唱《喜歡你》時，吉吉到台下找觀眾和他一起合唱，也同時把合唱畫面即時在大屏幕上播放。

在換過粉色西裝後，吉吉開始兌現承諾和觀眾互動，在獻唱《Falling for you》時便走到台下和觀眾一路唱歌一路俾心心合照。(公關提供)

接着包括即將於三月底舉行個唱的李佳、以及龍婷、吳大強、顏志恒、支嚳儀、林鉫徫、魏嘉信、丁文俊、涂家堯和何博文等接近三十多位中一生的合唱，便是全晚演唱會最期待的環節，他們合唱了《無言感激》加《不再猶豫》的 medley ，由台上唱到台下，再回到台上唱，全場觀眾紛紛拿出手機拍下歷史一刻，最後他們更在鼓手打鼓伴奏下，以Rap形式逐一介紹自己，吉吉在台上衷心多謝他們親臨現場支持他，他深深表示這絕對是一次很難得聚會。在Encore部份，吉吉先後跳唱了《跳舞街》、《頭髮亂了》和《愛情陷阱》，現場觀眾再次站起來和他一起跳，把全場氣氛推到最高，最後吉吉唱出了《第三人生》，和觀眾一起掟出紙飛機後，為《延續 • 第三人生演唱會》澳門站畫上圓滿句號。

最後吉吉唱出了《第三人生》，和觀眾一起掟出紙飛機後，為《延續 • 第三人生演唱會》澳門站畫上圓滿句號。(公關提供)

吉吉在慶功宴時表示：「主辦單位尚梯娛樂和台前幕後很用心做這個演，唱會真的很Enjoy，特別是中一生合唱部份，要再次感謝他們每一位的參予，這部份將會成為大家心中的一份寶貴回憶，雖然事前也有擔心很多事，包括自己的狀態以及大家的反應，但當演唱會一開始看到觀眾的熱情和投入，便令我所有顧慮一掃而空。當然太太和子女在現場對我的支持也很重要，他們對我說無論我在哪裏表演，他們也一定會在現場支持我。接著我有新歌推出，不過今年我會於七月時推出我寫的第一本書，希望大家屆時會支持我這個新晉作家。」劉芷君則很高興可以在尚梯館的舞台上表演，她說：「因為我是暖場嘉賓，所以我的表演對帶動開場氣氛真的很重要，看到觀眾在我唱畢兩首歌後為我大力拍掌，我才真的放下心頭大石，而且我的恩師煒堅導演和一班粉絲也特來澳門捧場，真的很感謝大家對我的支持。」