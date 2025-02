周吉佩演唱會回看過去勁結据　銀行連㩒100蚊出嚟都㩒唔到

尚梯娛樂主辦,棋人娛樂、承信創意文化、十年娛樂製作、POV協辦,TVB Music Group 全力支持 : 周吉佩《延續 • 第三人生演唱會》澳門站,日前於澳門葡京人H853娛樂館尚梯館圓滿完成,全場爆滿,吉吉多次到台下在觀眾旁邊唱歌,讓大家感受零距離的精彩演出,大會更於完show後安排專屬巴士,接載觀眾往口岸回港,大家均對主辦尚梯娛樂在節目和交通安排上的細心讃不絕口。今次演唱會找來了劉芷君(Aster)做暖場喜賓,她先唱出《我恨我痴心》加英文原曲《I hate myself for loving you》的混合版,然後她說:「我和吉吉前輩一樣都係一個好勇敢去追夢嘅人,好多謝主辦單位和吉吉前輩邀請我做佢嘉賓,好開心可以喺澳門呢度見到大家,希望將來會帶俾大家好多好多好嘅音樂,多謝大家。」,接著Aster邊跳邊唱了Bruno Mars的《Uptown Funk》。

周吉佩《延續 • 第三人生演唱會》澳門站,日前於澳門葡京人H853娛樂館尚梯館圓滿完成,全場爆滿。(公關提供)

吉吉背上結他,在4位女舞蹈員陪伴下以一曲《五月天》的《派對動物》為全晚演唱會正式揭開了序幕,全場觀眾即時high爆站起身舞動起來,緊接唱出《Can’t Take My Eyes Off You》和《生活道》後,吉吉說:「多謝大家,歡迎大家嚟到我嘅《延續 • 第三人生演唱會》澳門站,今日好開心,我哋搭程紙飛機由香港飛到嚟澳門,我成日都話我係流住樂隊嘅血液,所以頭先好開心可以同我嘅伴奏樂隊去玩一啲好搖滾嘅音樂,希望大家enjoy,大家覺得正唔正呀?」全場觀眾齊聲答「正」。

吉吉背上結他,在4位女舞蹈員陪伴下以一曲《五月天》的《派對動物》為全晚演唱會正式揭開了序幕。(公關提供)

吉吉:「我講過要大家由第一隻歌開始便企起身跳舞,大家真係做到,真係要俾個讚大家,大家俾啲掌聲自己先,今晚記住當我嘅演唱會好似一個party咁去玩,而且澳門站同香港站好唔同,因為會有好多同觀眾互動嘅環節,可能係我落嚟啦,又可能係觀眾上嚟啦。喺度我想送呢首歌俾大家,就係喺我《中年好聲音》比賽嗰陣好任性去玩嘅樂隊嘅歌曲,以下呢首歌就係奠定咗我喺《中年好聲音》一個好重要嘅時刻。」吉吉便唱出了《情人》加《留住我吧》的medley ,然後結他手和bass手便走到他兩旁,和他一起演奏了《光輝歲月》。

吉吉便唱出了《情人》加《留住我吧》的medley ,然後結他手和bass手便走到他兩旁,和他一起演奏了《光輝歲月》。

在吉吉回後台換第二套服裝時,台上大屏幕播出他早年在商場演出和媒體訪問片段,之後他便在觀眾席現身邊行邊唱《愛如潮水》, 吉吉唱畢此曲後說:「點解會播頭先啲片段?因為喺構思今次澳門站嘅rundown嗰陣,我諗咗好耐都係唱歌、結他,最多加埋跳舞,咁不如講吓其他嘢啦,頭先嗰段片基本上講咗我嘅第一人生,即係我入行前嘅經歷,到我夾band,busking 同埋比賽,到簽約做歌手出碟,嗰陣我最犀利嘅係連係銀行㩒100蚊出嚟都㩒唔到。其實我想話俾大家知做歌手真係唔容易,而我一直以嚟都好想多謝一個人,我要多謝嘅人就係周吉佩,我點解要多謝自己?我想講在座每一位都一定要好好咁答謝自己,當呢個世界全部人放棄你都好,得一個人係唔會放棄你,就係你自己。除咗頭先嗰啲黑歷史片,我講過今日要公開我其他一啲鮮為人知嘅事,我準備咗好多黑材料同大家分享,大家留意大屏幕。」大屏幕便開始展示吉吉在生活和工作上的絕密照片,有他小時候的獨照、和家人或朋友的合照,最後便是和太太及一對仔女的溫馨合照,吉吉說:「太太和仔女絕對是我生命中最重要的人,他們給了我很多推動力,他們的支持令到我今日可以在台上唱歌真的很Amazing,原來我都得嘅,我希望大家都可以勇敢為自己追夢,好好享受大家嘅人生,亦都係我演唱會主題《第三人生》入面一個好重要嘅訊息。」

吉吉講到入行前嘅經歷,到我夾band,busking 同埋比賽,到簽約做歌手出碟,嗰陣我最犀利嘅係連係銀行㩒100蚊出嚟都㩒唔到。(公關提供)

吉吉接著唱出了收錄在他的專輯《第三人生》內的《你是我唯一的》和《聲音的餘溫》。在換過粉色西裝後,吉吉開始兌現承諾和觀眾互動,在獻唱《Falling for you》時便走到台下和觀眾一路唱歌一路俾心心合照,之後他便抽選了三位現場觀眾到台上,讓他們向他發問問題,終極大獎更是可以得到吉吉的《公主抱》。在唱《喜歡你》時,吉吉到台下找觀眾和他一起合唱,也同時把合唱畫面即時在大屏幕上播放。

在換過粉色西裝後,吉吉開始兌現承諾和觀眾互動,在獻唱《Falling for you》時便走到台下和觀眾一路唱歌一路俾心心合照。(公關提供)

接着包括即將於三月底舉行個唱的李佳、以及龍婷、吳大強、顏志恒、支嚳儀、林鉫徫、魏嘉信、丁文俊、涂家堯和何博文等接近三十多位中一生的合唱,便是全晚演唱會最期待的環節,他們合唱了《無言感激》加《不再猶豫》的 medley ,由台上唱到台下,再回到台上唱,全場觀眾紛紛拿出手機拍下歷史一刻,最後他們更在鼓手打鼓伴奏下,以Rap形式逐一介紹自己,吉吉在台上衷心多謝他們親臨現場支持他,他深深表示這絕對是一次很難得聚會。在Encore部份,吉吉先後跳唱了《跳舞街》、《頭髮亂了》和《愛情陷阱》,現場觀眾再次站起來和他一起跳,把全場氣氛推到最高,最後吉吉唱出了《第三人生》,和觀眾一起掟出紙飛機後,為《延續 • 第三人生演唱會》澳門站畫上圓滿句號。

最後吉吉唱出了《第三人生》,和觀眾一起掟出紙飛機後,為《延續 • 第三人生演唱會》澳門站畫上圓滿句號。(公關提供)

吉吉在慶功宴時表示:「主辦單位尚梯娛樂和台前幕後很用心做這個演,唱會真的很Enjoy,特別是中一生合唱部份,要再次感謝他們每一位的參予,這部份將會成為大家心中的一份寶貴回憶,雖然事前也有擔心很多事,包括自己的狀態以及大家的反應,但當演唱會一開始看到觀眾的熱情和投入,便令我所有顧慮一掃而空。當然太太和子女在現場對我的支持也很重要,他們對我說無論我在哪裏表演,他們也一定會在現場支持我。接著我有新歌推出,不過今年我會於七月時推出我寫的第一本書,希望大家屆時會支持我這個新晉作家。」劉芷君則很高興可以在尚梯館的舞台上表演,她說:「因為我是暖場嘉賓,所以我的表演對帶動開場氣氛真的很重要,看到觀眾在我唱畢兩首歌後為我大力拍掌,我才真的放下心頭大石,而且我的恩師煒堅導演和一班粉絲也特來澳門捧場,真的很感謝大家對我的支持。」