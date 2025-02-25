雙料視帝醉後行為意想不到全程被拍下　曾回應楊明揸車就唔好飲酒

現年37歲張振朗近年事業、愛情兩得意，在年初舉行的《萬千星輝頒獎典禮2024》中連中兩元，勇奪「最佳男主角」和「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，榮膺「雙料視帝」，登上事業高峰。而他與曾是ViuTV藝人的女友楊偲泳，感情亦發展穩定，不定期投擲「閃光彈」，Sweet到爆！近日，張振朗出席TVB的77工作室春茗暨慶功宴，席間玩得非常盡興，離開時面帶醉意，醉後舉動被全程拍下。

張振朗在今屆頒獎禮上成為雙料視帝。（資料圖片/梁碧玲攝）

張振朗與女友楊偲泳拍拖睇郭富城演唱會，感情穩定。（讀者提供）

TVB的77工作室春茗暨慶功宴，現場齊集多位視帝、視后及當紅小生、花旦，場面媲美台慶，而今年榮升「雙料」視帝的張振朗當然也有出席，且眾演員難得不用開工聚首一堂，大家都玩得非常盡興，飲多幾杯當然正常不過。狂歡過後，張振朗與陳山聰、朱晨麗、劉佩玥、姚子羚等離開時面帶醉意，期間被粉絲捕獲，張振朗的醉後舉動卻令網民意想不到。

TVB「77工作室」舉辦春茗暨慶功宴，「雙料視帝」張振朗喺正C位。（資料圖片/梁碧鈴攝）

張振朗當晚玩得相當盡興。（資料圖片/梁碧鈴攝）

有網民在社交平台分享當時片段，並以「保護證人組張Sir」為題，笑指：「飲大咗少少嘅朗專職保護女artist好Pro」。片中，張振朗和陳山聰、朱晨麗、劉佩玥及姚子羚出席完慶功宴離開，在電梯口被大批粉絲包圍，陳山聰走在前方做開路者，而飲至面紅耳熱、但看上去尚算清醒的張振朗則「保安」上身，自製人牆護送幾位花旦離開，期間好學足保安口吻，邊行邊說：「我要護送佢哋，呢邊、呢邊，小心、小心，睇住、睇住」十分神似。網民看了影片搞笑留言：「原來振朗飲醉會變保安」、「張塞Q」、「張sir好可愛好貼心」、「張sir也太可愛了」。

張振朗離開時面帶醉意。（小紅書截圖）

飲到面紅耳熱。（小紅書截圖）

化身「保安」護送眾花旦離開。（小紅書截圖）

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張振朗向來在飲酒上比較飲節制，與他好友楊明剛剛相反，當時楊明因涉嫌醉駕被捕，張振朗得知消息時大表震驚，「我睇到相關報道嘅時候，真係好震驚估唔到，我覺得最緊要係佢個人冇事，有啲咩嘢都係等佢回答。（應酬難免有酒落肚，酒後會否揸車？）當然揸車就唔好飲酒啦！」

張振朗曾回應好友楊明涉嫌醉駕被捕，認為「當然揸車就唔好飲酒啦！」。（葉志明攝）

有型。（IG@owencheung）