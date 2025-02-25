75歲劉松仁深圳大搞生命分享會 　被粉絲讚似50歲保養極好

現年75歲的劉松仁近年甚少公開露面，屢傳身體狀況欠佳，更一度有指他疑似中風口齒不清，但去年他就為其擔任藝術總監的音樂劇《利瑪竇》亮相宣傳，不過他曾在受訪時表示已沒有戲癮，宣布息影，令很多影迷大感不捨！而劉松仁在2月22日於深圳舉行生命分享會 。

非常認真。（微博照片）

據知人數限定60名，每人收費599元人民幣（約642港元）。（微博照片）

狀態極好！（微博照片）

劉松仁當日的狀態非常好，更被粉絲讚似50歲。劉松仁事後講道：「經過幾個月的籌備和創作，無數個思前想後的晚上，都只是在不停尋找能夠適合大多數人在人生的旅途上會遇到的困惑，提供面對的方向～真是談何容易？無論效果如何？我是有心的。經過5個小時的相互交流，為什麼在疲憊不堪的情況底下，仍然要跟你們共聚晚餐呢？只不過是想讓我們大家能度過一個盡興的晚上！真是很開心，像朋友共聚，暢所欲言。人生夫復何求！！！？？」他又感觸：「衷心感謝我的團隊，更感謝你們的到來和熱烈的回應，才可以另這「生命分享會」順利圓滿完成 ，讓我們大家都能夠有所得著，也增添了我晚年美麗燦爛的一頁。這點點滴滴正在豐富我這人生……讓我們一起努力、攜手同行、漫步人生。 」事後，不少參與者都在網上分享有很大得著，看來分享會非常成功。

相聚5個鐘。（微博照片）