張天賦曾定下「儲到七位數就退休」目標　病癒後學養生帶暖壺開工

MC表示財務仍未自由，暫時只做到「叫外賣唔睇價錢」。（陳順禎攝）

MC張天賦今午出席保險公司活動，28歲的他原來曾希望35歲能做到財務自由，問到財務如今有幾自由時，MC即拋波：「要問我經理人，佢盡全力幫我實踐，而家我叫外賣係唔使睇價錢，可以好自由咁揀，已經好開心㗎啦。」MC透露平時花費最多在置裝，一有時間就網上購物，又會買「唔等洗」的東西，最近入手了的一樣「唔等洗」物品最終淪為愛犬豬柳蛋的玩具。MC自認沒有太多理財觀念，見到喜歡的就會買，絕對是衝動消費。「10蚊的話我有可以用9個半，所以我會努力（賺錢）。」MC又指入行時曾定下「儲到七位數就退休」的目標，但後來發現七位數做不了什麼，唯有努力工作：「 同埋如果我嘅計劃係有埋其他人，就要有更好儲備，好似豬柳蛋咁，一年都用唔少錢。」

MC已為3.1啟德體育園開幕練歌，但屆時只唱不用跳。（陳順禎攝）

MC近日繼續巡唱，他表示愈唱愈輕鬆，開始享受舞台。他又指自從澳門尾場因病而改期後，開始學會養生，更自豪地分享早睡早起習慣：「我今日好精神，我七點半就起身，我昨晚十點半已經上床，但瞓到十二點半肚餓，起身食咗宵夜，呢個係例外。（有無痾夜尿？）最近係多咗，呢個我會小心啲，總之就養生，我如果有唱歌場合，係會自備埋暖水壺。」MC又指洪嘉豪、陳蕾等人視他的養生大計為3日計，但他十分有信心會令對方妒忌。《造星6》開始進行招募，MC表示暫時未知有無以前busking 朋友參加，但他都會鼓勵年輕人追夢。