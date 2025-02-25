陳妍希素顏滑雪被批大媽味濃　澄清兒子冇轉校：依舊在北京學習

台灣女星陳妍希同老公陳曉在本月18日宣布離婚，正式結束8年婚姻生活。然而，近日網上就曝光了她在1月份帶兒子小星星去滑雪時的多張照片，其當時手上仍戴有婚戒，但相隔不久後就官宣離婚，引來許多網民揣測。

二人在今年2月份共同宜宣布離婚。（視覺中國）

在未正式官宣離婚前，陳妍希多次被目擊到手上仍戴有婚戒，用行動破除了離婚傳聞，即使在1月份的時候，其手上仍戴有婚戒，但隨後相隔不久在2月份，他們就共同宣布離婚，令網民們猜想二人的婚姻在2月份時應該發生了很大變化，才走到離婚這一地步，否則女方在1月份時仍戴有婚戒，而且滑雪時被捕獲心情看似不俗，猜測那時候婚姻應處於正常狀態。

陳妍希當時手上仍戴有婚戒。（微博圖片）

從網上曝光陳妍希素顏滑雪照可見，坐在餐桌上的她看着手機，臉上笑容十足，看來心情不俗。全素顏的她皮膚白皙，五官端正，但臉上法令紋較深且眼睛沒有神態，被網民批評顯老：「這麼像大媽」、「這個老奶奶是誰」等，完全沒有星味。

陳妍希素顏被批評顯老。（微博圖片）

另外，有網民爆料指出陳妍希近期已辦妥8歲兒子小星星由北京某知名國際學校轉校到台北就讀的事議。針對傳聞她今（25日）就透過工作室作澄清：「孩子沒有轉學，依舊在北京學習生活，沒有所謂傳聞，請停止無端猜測，請停止一切惡意傳播。」

小星星傳出轉校。（微博圖片）