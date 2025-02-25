大婆話小薯茄冇錯　稱只得健身偷食二人組要道歉：為性愛唔理後果

YOUTUBER小薯茄吳冰（阿冰）胞妹吳泳被指偷食人夫健身教練William，其新婚3個月的老婆Fafa在社交平台怒爆料，並且不停標籤阿冰。Fafa指其妹被她捉姦在床，她以一張半裸女士躺在地上的照片為底圖，再配上字句：「我老公偷食小薯茄泳泳」。

FaFa大爆健身教練老公出軌，偷食小薯茄吳冰的妹妹吳泳。（IG圖片）

吳泳不時於阿冰IG出現。（IG圖片）

事件發生後，小薯茄亦立即發聲明澄清：「首先謝謝大家關心，本公司與旗下所有成員同樣透過報導才得悉事情，亦立即與該健身教練終止個別成員的贊助合作，就事件為公眾帶來困擾和影響，我們感到抱歉和遺憾。」之後Fafa又繼續出post表示自己到現在打字都仍手震，又指是阿冰帶細妹來做Gym才令二人勾搭上。

小薯茄2月25日聲明。（IG圖片）

FaFa揚言還有更勁爆的事，自己一直都未講。（IG圖片）

William老婆Fafa再出post。(ig截圖)

而在今日傍晚，Fafa發文表示該負責的人是出軌的二人，指小薯茄冇錯，錯的就只有「健身偷食二人組」。她說：「其實你哋打俾我，我感恩，大家朋友一場，但真係唔係大家錯。要承擔錯誤只有二個人其他人，唔洗幫佢哋埋單。我就無辦法，朋友又好親人又好，自己做錯事，唔好累左身邊個個。」相信是小薯茄有人打過給她，亦有跟她聊過天，所以她在圖中也有說自己見到聲明：「見到聲明，好支持。本身係觀眾到認識你地，係一種緣份亦係幸運。因為你地真係人好好，無架子，好貼地，而且係你地身上好多觀眾都快樂。尼件事完全唔關其他人事，只有-健身偷食二人組-應該要道歉。佢哋自私到為左性愛x3，唔理後果，辜負所有支持你哋既人，影響人地。對我更加⋯講唔落去。」

Fafa繼續發文表示該負責的人是出軌的二人。(IG圖片)