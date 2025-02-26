梁思浩飯局上驚恐症發作　50億伉儷陪克服：佢話驚就喺枱底捉實佢

李珊珊近日久休復出，接受多間傳媒訪問，分享與驚恐症搏鬥的經歷，很多網民都為她打氣。而李珊珊在訪問中點名多謝三個人，吳家樂、黃日華以及林保怡，因此她前晚（24日）亦接受吳家樂、鄧兆尊及謝遜的網台節目《娛樂好好玩》電話訪問，跟主持閒聊。適逢當日是吳家樂生日，梁思浩就驚喜捧著蛋糕現身，為他送上祝福。

李珊珊近日久休復出，接受多間傳媒訪問，分享與驚恐症搏鬥的經歷。（資料圖片）

2月24日是吳家樂生日，主持《娛樂好好玩》期間，梁思浩就驚喜捧著蛋糕現身，為他送上祝福。（YouTube@娛樂好好玩）

講開驚恐症，梁思浩就透露自己都曾患上疑是驚恐症的情緒病，當時因為想賺多些錢，所以狂接工作，包括大公司的晚宴司儀，有晚主持倒數派對，壓力很大，「我嗰日發覺，倒數完望台下全場人都好開心，5分鐘後我返到後台，原來最寂寞嗰個係自己，原來我攞咗呢舊錢，我得到嘅係寂寞。」他當時不以為然，抹乾眼淚重新打起精神，不過發現情況愈來愈嚴重，有次明明要主持滙豐銀行晚宴，他卻突然病發，無論助手如何想拖他出門都不果。

梁思浩哽咽講起驚恐症病發的經過，電話旁的李珊珊亦十分明白。（YouTube@娛樂好好玩）

他說：「我助手嚟到，撳鐘接我，我冇諗過驚恐症可以咁。佢撳鐘，我開門，我係瞓醒嗰啲樣，我助手好驚，佢話『做咩呀？上車啦！』我一大輪粗口，心中嘅不滿係咁講，『我唔做㗎喇！我脫離呢個圈！』我助手好清醒地講咗個show幾多錢，你唔去要賠幾多幾多畀人，我話我唔理，全副身家畀晒佢都得！我唔做！係癲咗……我助手好冷靜，佢上樓上幫我執咗幾件衫，又覺得我好似乞兒咁，諗住上到車就平復，我點都唔上車，發晒癲，『𦧲』地，直情癲咗！我話搵第二個人睇得唔得，人哋話唔得，我話唔使打俾佢！賠錢！我大把錢！」最終梁思浩失場，事情鬧得很大，他深感抱歉。

梁思浩當年因為驚恐症，行出行入都戴太陽眼鏡包到冚，很怕與人接觸，更曾因病發寧願賠巨額違約金，都照失場。（資料圖片）

他哽咽講起當時其實沒跟太多人說自己的病情，不過吳家樂及其太太，即其士集團已故主席周亦卿女兒周蕙蕙就知情。梁思浩說當時很怕人，聚會一般不可以多過三個人，但有次見面時，吳家樂突然電話響，之後一大班足球隊成員來跟家樂過生日，包括黃日華、苗僑偉等，令梁思浩非常懼怕！不過周蕙蕙做了一件令他非常感動的事：「佢同太太就講，『如果你跳唔出呢格，你永遠都會逃避。』佢話如果有咩事，你好驚，你喺枱底捉住我隻手，我一世都記得呢一下！我喺枱底捉住佢哋隻手，慢慢慢慢等自己開始唔驚，克服咗嗰個驚恐，佢哋知㗎，佢哋喺枱底捉住我，跟住家樂行開咗去招呼人，我就驚到兩隻手捉住佢老婆。」

梁思浩哽咽講起自己在飯局上驚恐症發作，其士集團已故主席周亦卿女兒周蕙蕙跟他說：「如果你跳唔出呢格，你永遠都會逃避。」鼓勵他一害怕就捉實自己。（fb圖片）

周蕙蕙向來低調神秘，甚少現身，她私下一面原來非常溫柔，思浩感謝她不離不棄。（VCG）

事件令思浩深深覺得，找自己信任的朋友傾訴十分重要，感謝家樂兩公婆冇放棄自己，而另一位他必須感謝的，是胡楓（修哥），他開始爆喊說：「修哥嗰時每一日朝頭早打畀我，9點鐘打電話嚟畀我，每日都打嚟俾我，問我『你今日點呀？好啲未呀？』」他慶幸有這些信任的朋友陪伴，幸運地用了一年時間戰勝情緒病，又感激家樂「永遠冇好說話聽」，「呢個朋友永遠打嚟都冇好說話聽，永遠講好難聽嘅說話，但係你知道呢啲難聽嘅說話係好真心，你要搵一兩個好真心嘅朋友同你分享，多謝你。」而家樂就表示，自己作為朋友，見到對方有問題一定照直講，電話旁的李珊珊亦證實了這一點。

梁思浩爆喊多謝修哥。（YouTube@娛樂好好玩）