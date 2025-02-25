AK預告年底推出個人專輯　曾因包包臉被笑「胖虎」決心減肥

AK今日寓工作於娛樂，心情大靚。（鄺鈺瑩攝）

AK江爗生今晚（25日）出席《機動戰士Gundam GQuuuuuuX - Beginning》首映禮，將為舞台劇閉關的他，瘋狂劇透，除預告年底將推出個人專輯外，又預告「夜粥組」亦會有新搞作。而提到他早前有份演出的港台節目出土，AK自爆曾被友人取笑「胖虎」，因而扚起心肝減走baby face。「呢七年我都一直將呢個秘密收埋得好好，但最近因為一套戲，所以將呢件事重新攞出嚟，但我都OK嘅，係我一個幾青春嘅過去。」AK更即場示範當年學會的手語。

AK預告年尾出個人專輯，目前已經在「收歌」。（鄺鈺瑩攝）

提到早前公布的觀眾在民間電視大獎上，AK憑ViuTV劇集《打天下2》成為民選視帝，他表示自己非常驚訝和驚喜，並稱：「全部都係製作團隊、棠哥（歐錦棠）、《打天下2》所有嘅台前幕後嘅功勞，因為拍攝時候我正值比較迷惘嘅階段，好多謝當時導演、所有隊友，真係好包容，令我去完成呢件事。而講到今日活動主角，AK笑言今日工作好玩又輕鬆，又自爆小時砌高達時，因丟失一粒零件，於是用利是錢再買同一款式，十分瘋狂，但他拒透露為高達玩具花費多少，只透露入行不久已跟朋友夾錢租放玩具，希望年老時與兒孫分享。