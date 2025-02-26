東張西望｜港漂租劏房後竟被業主拒入屋：你啲咁嘅死女人

TVB節目《東張西望》昨日（25日）一集講到一名剛畢業的港漂陳小姐，來到香港租屋就遇上一個80多歲的婆婆每天都無理不讓她進屋，還每次都是報警等他們來處理。婆婆更指陳小姐：「你啲咁嘅死女人，咁嚟恰啊婆，豈有此理，你呢個女人。」

一名剛畢業的港漂陳小姐。(節目截圖)

來到香港租屋就遇上一個80多歲的婆婆每天都無理不讓陳小姐進屋，還每次都是報警等他們來處理。(節目截圖)

陳小姐去年一月開始在地產中介用$5,000於觀塘租了一個劏房單位，她跟足法例與地產代理梁先生簽了一年生約，一年死約。陳小姐已經買了一些家具，打算在此住下來，她亦每個月準時繳交租金至業主代理人的帳戶。一直到第11個月的一個晚上，她照舊回家，但在開門時發現門被反鎖，不能進去：「住在裡面的那個啊婆，她是長住的，她會把外面公共的那個大門就是用插銷插住了，就是所以我進不去。」

陳小姐去年一月開始在地產中介用$5,000於觀塘租了一個劏房單位，她跟足法例與地產代理梁先生簽了一年生約，一年死約。(節目截圖)

陳小姐每個月準時繳交租金至業主代理人的帳戶。一直到第11個月的一個晚上，她照舊回家，但在開門時發現門被反鎖，不能進去。(節目截圖)

陳小姐致電業主代理及中介都是跟她說「入唔到去咪報警囉」，而陳小姐亦有打電話報警，但警員來了之後啊婆又不開門。啊婆說：「開咩門啊？打999囉，你唔打我打。」雖然警員已經表明身分，但啊婆還是不作理會，更要鄰居證實身份，最後鄰居證實後，啊婆才肯開門。陳小姐指基本上每天都報警：「只要進出一次，每天都報警，你第一次來，你在這邊又沒有朋友，又不知道該上哪裡去住，所以為了不影響上班，那只能委屈自己。」她說著更哭了起來，因為覺得很委屈，因為害怕啊婆關大閘，所以周五回家後都不敢外出。

陳小姐致電業主代理及中介都是跟她說「入唔到去咪報警囉」。(節目截圖)

雖然警員已經表明身分，但啊婆還是不作理會，更要鄰居證實身份。(節目截圖)

陳小姐後來才知道啊婆原來是這間屋的業主之一，啊婆覺得陳小姐住的房子是她的，但陳小姐沒有交租，所以不讓她進去。一開始啊婆見到陳小姐報警都會開門，但久而久之，啊婆連門都不開，陳小姐只好去住平價酒店。

陳小姐後來才知道啊婆原來是這間屋的業主之一。(節目截圖)

啊婆覺得陳小姐住的房子是她的，但陳小姐沒有交租，所以不讓她進去。(節目截圖)

「東張女神」梁敏巧陪同陳小姐回去劏房了解，當然啊婆又是把門關上了，陳小姐只好拍門叫啊婆出來開門，最後啊婆沒有開門，但卻驚動了鄰居。鄰居表示：「你報警都報咗好多次㗎啦。」陳小姐則說現在連警察都叫不動啊婆。鄰居出手幫忙陳小姐：「啊婆開門啊，係咪瞓著咗啊？」陳小姐自去年11月開始已經進不了屋，但另一方面業主代表理又繼續收取租金，陳小姐無家可歸，甚至要回深圳租屋住。

「東張女神」梁敏巧陪同陳小姐回去劏房了解，當然啊婆又是把門關上了。(節目截圖)

陳小姐只好拍門叫啊婆出來開門，最後啊婆沒有開門，但卻驚動了鄰居。(節目截圖)

之後節目組再陪同陳小姐回到劏房找啊婆理論，希望取回家中的物品，啊婆一如既往不肯開門，更指陳小姐已經搬走：「你都搬走咗，我點知你有嘢，人哋搬咗嚟住咁點啊？你有租畀我咩？（冇）冇咁你返嚟做咩？（我之前嘅嘢喺裡面）唔洗睇啊，你搬晒，咩都包晒！」啊婆說完就自顧自走開，陳小姐立即嘗試用鎖匙開門，衝入屋內取回自己的個人物件，收拾完她就跟啊婆說了聲：「啊婆，我走了。」但啊婆毫不客氣問：「咁你想點？」梁敏巧問啊婆為什麼不肯開門時，啊婆立即問她「佢有交租咩？」但其實陳小姐已經交了租給業主，但啊婆則不相信，一直認為陳小姐是應該把租金交給自己，才不讓她進屋。

節目組再陪同陳小姐回到劏房找啊婆理論，希望取回家中的物品，啊婆一如既往不肯開門。(節目截圖)

節目組再陪同陳小姐回到劏房找啊婆理論，希望取回家中的物品，啊婆一如既往不肯開門。(節目截圖)

啊婆說完就自顧自走開，陳小姐立即嘗試用鎖匙開門，衝入屋內取回自己的個人物件。(節目截圖)

啊婆說完就自顧自走開，陳小姐立即嘗試用鎖匙開門，衝入屋內取回自己的個人物件。(節目截圖)