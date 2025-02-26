只此江湖夢劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《只此江湖夢》陸劇又名(love and sword,與豔少同眠、江湖宅女記)，改編自同名小説。有初征、黃姍姍作為編劇，查傳誼為執導，由高偉光、宣璐、任豪領銜主演的一套以古裝為題材的電視劇。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《只此江湖夢》劇情大綱

相貌平平的都市宅女方怡，做夢也沒想到自己會意外穿越到刀光劍影、血雨腥風的武俠世界。她原本幻想著仗劍天涯、快意恩仇的江湖生活，可現實卻給了她當頭一棒——她竟然變成了一個武功盡失、身負重傷的昔日風雲刀客，容疏狂！在她命懸一線之際，一位冷若冰霜的賞金獵人豔少及時出現救她於水火，並將她送往神秘莫測的禦馳山莊。然而，這座看似平靜的山莊，實則暗藏殺機，危機四伏。容疏狂必須在這個充滿陰謀和算計的地方生存下去。

在禦馳山莊裡，容疏狂一改往日形象，手撕偽善者，腳踢真小人。隨著一步步揭開隱藏在重重迷霧之下的真相，她發現自己被陷害的背後，竟然隱藏著一場牽涉整個江湖的驚天陰謀，以及一段不為人知的江湖柔情。

《只此江湖夢》播出時間｜最新追劇日曆

《只此江湖夢》一共有24集，2月26日18點騰訊視頻全網獨播，會員首周連更5天，首更4集，週四至周日更新2集，SVIP搶先看1集。

只此江湖夢官微@Weibo

《只此江湖夢》演員

高偉光 飾 豔少

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宣璐 飾 容疏狂

只此江湖夢官微@Weibo

任豪 飾 林少辭