關曉彤傳分手鹿晗首現身親曝近況　疑話中有話間接表態感情狀況

內地男星鹿晗在2017年高調認愛女星關曉彤，今年是他們穩定交往的第8年，但近來卻屢傳出情變消息，甚至被爆雙方已在去年12月已經分手了，感情狀況成為熱議話題。而近日關曉彤自傳聞後首次出席公開活動，透露目前正忙於拍戲中且享受這種充實狀態，被外界解讀為話中有話，疑間接表態了感情狀況。

二人在2017年認愛。（微博圖片）

關曉彤在活動上被問及近況時，她就大方透露正忙於拍戲：「最近還是挺忙的，然後一直在劇組拍戲，可能未來還是會一直就是拍拍拍，然後連軸轉，但是我還挺享受這種比較充實的狀態，然後也可以隨時跟大家分享一些生活的點滴。」雖然隻字未提及分手傳聞，但這一翻說話被網民指出疑話中有話，看來是間接表態了目前感情現況，大家紛紛留言表示：「這話術已然錘了」、「肯定分手了」等，甚至祝她分手快樂。

關曉彤出席品牌活動。（關曉彤微博圖片）

網民留言。（微博圖片）

另外，針對連日來網上傳出他們有關分手傳聞話題，鹿晗亦最終忍不住透過工作室發聲明嚴正駁斥，指出：「近期我們監察到部分網絡用戶針對鹿晗先生持續捏造和發布虛假信息、造謠傳謠、惡意中傷以及詆毁侮辱，刻意手抹黑的意圖明顯，企圖誤導公眾，引發不知情的網絡用戶對鹿晗先生進行諸多不正當的評價，粉絲群體亦遭受相當程度的輿論壓迫，嚴重侵害了鹿晗先生的名譽權等民事權益。」強調會持續通過法律程序，堅決維護藝人的合法權益。