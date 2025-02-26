楊仲恩邀請葉子楣助陣為好友慶生　透露申請場地望今年開慈善個唱

日前藝人楊仲恩特別宴請一眾友人包括黃玉郎伉儷、樂易玲、葉子楣、舒雅頌、周美鳳、蘇珊、魏秋樺、吳麗珠和詹秉熙等，一起為好友 Jennie Wu 慶生，適逢仍是新正頭，大家祝賀 Jennie 生日快樂之際，也同時互祝對方身體健康，蛇年順境。

日前藝人楊仲恩特別宴請葉子楣、吳麗珠和詹秉熙等，一起為好友 Jennie Wu 慶生。

因晚宴現場設有樂手伴奏，眾人紛紛化身歌手高歌助興，黃玉郎伉儷合唱《問誰領風騷》、葉子楣獻唱《堆積情感》、魏秋樺選擇了日文歌《任意讓時光消逝》、詹秉熙唱《畫出彩虹》、楊仲恩先和蘇珊合唱《鐵血丹心》，之後也獨唱了多首八十年代的經典廣東歌包括《輪流轉》和《倚天屠龍記》等，大家彷如置身在音樂廳，用耳朵享受懷舊音樂盛宴。

葉子楣和吳麗珠合唱。

楊仲恩當年以模仿鄭少秋奪得《歡樂今宵》第一屆影視紅星模仿大賽冠軍入行，所以他在獻唱秋官名曲《輪流傳》和《倚天屠龍記》像極本尊身處現場。楊仲恩很開心看到一大班朋友能夠健康聚首一堂，他表示只要能力許可，希望可以將自己生活中享受的每一份喜悅，化為正能量去幫助社會上其他有需要的人士，正如去年他便舉行了慈善演唱會為癌症基金籌款，今年希望再接再厲進行另一次慈善個唱，現正在等待場地回覆中，他續說：「疫情時一直留在香港，那時很幸運認識了很多新朋友，之後更有人找我拍電視劇《執法者們》，我在這部電視劇裡飾演一哥警務署長，稍後三月在無綫播出，希望大家也會喜歡我在螢幕上的演出。」