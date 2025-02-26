黃曉明被爆推工作上海陪葉珂誕女　二度做爸爸終實現兒女雙全

內地男星黃曉明去年高調認愛網紅葉珂，豈料女方因直播內容引起不少爭議，及後傳出男方不堪輿論壓力而分手，但之後又被發現一起現身福州過年，二人被指根本是假分手。對於感情事現在他們則相當低調，但近日網上就瘋傳黃曉明再做爸爸消息，傳出葉珂在本月24日已在上海某私立醫院順利產下女兒，黃曉明亦終實現兒女雙全的心願。

黃曉明去年高調認愛葉珂。（葉珂微博圖片﹑黃曉明微博圖片）

早前葉珂被發現現身福州時，其孕肚相當巨大，被猜測臨盆在即。豈料，近日網上瘋傳她已在本月24日凌晨時分在上海某私立醫院順利產下女兒，黃曉明更為此推掉多個商業活動工作，全程在醫院作陪伴且帶了許多嬰兒用品。雖然該消息還未得到證實，但不少網民亦為他送上祝福，更直言他終於能湊成一個「好」字了。他早年曾在綜藝節目中表示：「我現在有一個兒子，我現在特別想要一個女兒，因為我每次看到網絡上很多的女兒黏爸爸的視頻我就心都要化了，就特別想要有一個女兒。」

黃曉明被懷疑根本沒有分手。（微博圖片）

另外，隨着葉珂為黃曉明誕下女兒，他的身家資產分配亦引起網民關注。據有報導指出他曾公開表示未來財產會給兒子小海綿，但隨着女兒出現，傳出女兒戶籍落在上海，與小海綿香港戶籍形成對比，未來財產繼承權恐有變數。