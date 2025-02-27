視后因截圖被誤解人品多年　零架子真面目曝光兩舉動極寵DSE粉絲

視后胡定欣多年來都有張經典Gif圖在網上流傳，就是她在《今晚睇李》中，藐嘴模仿單立文講：「你冇X嘢呀？」的情景，有人因而誤解她人品，但其實她私下非常親民，極疼錫Fans。

胡定欣因為這張「你冇X嘢呀？」截圖，被誤解人品多年。（TVB）

胡定欣。（IG@nwuuu）

有位DSE粉絲在網上貼出她在停車場與胡定欣互動的畫面，當時胡定欣與她零距離接觸，捉住她的手，而她應該跟胡定欣說了自己在校內的成績，胡定欣聽完就笑問：「係呀？你全級有幾多個人？10個人呀？」全場哈哈大笑，而定欣亦迅即對小Fans說：「講笑～」並立即攬住對方。

DSE粉絲在停車場與胡定欣零距離互動。（Threads@hid1ary）

胡定欣零架子，更攬攬該位學生。（Threads@hid1ary）

這位Fans表示自己很掛住對方，又貼出更多胡定欣的暖心友善行徑，指對方居然會記住自己說過的話，她透露：「上年考完Final我message佢講 我有進步 有聽佢講好好讀書 然後佢隔咗一個月見面嘅時候都仲記得我有講過 問我係咪考得好😭 Sweet到糖尿😭 記得佢話自己其實只係我哋人生好小一部份 但其實不然 因為佢一句說話 我就可以撐好耐好耐 行好遠好遠」除此之外，這位粉絲曾經貼出過，自己畢業時，胡定欣在其校服簽名的畫面，定欣寫住：「努力不會白費！繼續加油！」

粉絲又透露，胡定欣之前記得自己說過的話，使她很有動力溫書。（Threads@hid1ary）

胡定欣又在這位同學仔的校服簽名。（Threads@hid1ary）

定欣跟同學仔說：「努力不會白費！」（Threads@hid1ary）

7千幾網民讚好這個貼文，有人讚定欣好高好靚，也有其他人盛讚定欣人品說：「佢好好好好nice 我4歲見過佢 佢仲會攬住我 踎低同我講嘢 但講咩唔記得🤣🤣」、「雖然『你冇X嘢呀』個樣真係深入民心，但胡定欣確實係其中一個私底下都好Nice嘅人！」