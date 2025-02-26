東張西望｜非法餵鴿政府冇人理　嚇怕街坊驚染禽流感

TVB節目《東張西望》今日（26日）講到非法餵鴿的問題，即使政府去年已經提高餵鴿罰則，但非法餵鴿仍然於多區存在。《東張西望》於走訪黃埔花園及美孚新邨，見證野鴿聚集情況，街坊即使投訴情況未見有改善。

《東張西望》今日講到非法餵鴿的問題。(節目截圖)

《東張西望》於走訪黃埔花園及美孚新邨，見證野鴿聚集情況。(節目截圖)

《東張西望》於走訪黃埔花園及美孚新邨，見證野鴿聚集情況。(節目截圖)

報料人Mike及倫太均表示每天清晨的時間都會有人餵鴿，Mike指有遇過餵鴿的女人：「叫佢唔好走上嚟平台餵，佢話你唔好搞佢哋啦，佢哋好可憐，冇嘢食。」Mike更指她當自己是「白鴿媽媽」，片中可見這位女士像灑聖水般將一大堆麵包碎灑在路上。街坊表示擔心，因為白鴿會飛到他們身上，而且怕會有禽流感。Mike更指黃埔花園出現了很多老鼠：「應該就係餵鴿嘅時候，掉咗啲食物喺附近，咁就養咗一班老鼠。」他曾向多個途徑求助，可惜沒有回音。黃埔的「白鴿媽媽」無視罰則公然餵鴿，最終被食環署職員當場檢控。

報料人Mike及倫太均表示每天清晨的時間都會有人餵鴿。(節目截圖)

Mike更指黃埔花園出現了很多老鼠。(節目截圖)

Mike更指黃埔花園出現了很多老鼠。(節目截圖)

黃埔的「白鴿媽媽」無視罰則公然餵鴿，最終被食環署職員當場檢控。(節目截圖)

黃埔的「白鴿媽媽」無視罰則公然餵鴿，最終被食環署職員當場檢控。(節目截圖)

美孚方面則有單位於窗外餵食白鴿，而冷氣機頂更擺放盆栽危及公眾安全，「東張男神」曾錦燊上門了解，住戶不止否認餵鴿，更對擺放盆栽行為認為沒有問題：「冇啊！可能佢哋食咗啲花蕊，嗰啲泥土堆咗肥，咁啲鴿咪去啄。」但美孚很多單位都有種花，但又未見其他住戶有白鴿聚集，潘小姐更指自己搬來不久來敷衍。

「東張男神」曾錦燊上門了解，住戶不止否認餵鴿，更對擺放盆栽行為認為沒有問題。(節目截圖)

美孚很多單位都有種花，但又未見其他住戶有白鴿聚集，潘小姐更指自己搬來不久來敷衍。(節目截圖)