大河之水劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《大河之水》陸劇，有袁克平作為編劇，宋偉、梁昊、熊小雄為執導，由聶遠、楊蓉、張鐸領銜主演的一套以現代刑偵為題材的電視劇。聶遠繼《延禧攻略》後再次挑戰強悍角色，搭擋憑《大山的女兒》獲獎不少的實力派演員楊蓉，帶來全新緊湊刺激的稅務題材案件！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《大河之水》｜電視劇情大綱

2012年，鄭昊（聶遠 飾）擔當新東市稅務稽查局的核心成員，正準備與女友梁錦秋（楊蓉 飾）舉辦婚禮的時候，梁錦秋的父親卻因涉稅違法被捕入獄，而她和母親因債務問題被迫流亡國外。同時，師父陳大軍在調查案件時不幸遇難，鄭昊因自己無能為力，深陷痛苦之中。

六年後，鄭昊已經晉升為新東市嶺水區稅務局的風控局局長，使用大數據技術屢次破獲重大稅收案，因此被調任至稽查局擔任檢查二科的科長。此時，他的前女友梁錦秋在海外打拼多年後回國發展事業，而大學時期與他們並稱「高智商鐵三角」的財經大學教授趙明達（張鐸飾），也同時受女兒的病情困擾。表面上看似平靜安穩的新東市，其實暗流湧動，一個偷逃稅的巨大犯罪網絡正在悄然擴展，鄭昊、梁錦秋和趙明達都被捲入了這場正邪之間的較量。

《大河之水》播出時間｜最新追劇日曆

《大河之水》電視劇幾時播?《大河之水》一共有40集，由CCTV-8、愛奇藝、騰訊視頻播放。2月28日19:30登陸CCTV-8播出，每晚播2集。愛奇藝 騰訊視頻 全網首播，首更4集，之後每日更新2集。

大河之水官微@Weibo

《大河之水》｜演員人物關係圖

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《大河之水》｜演員

聶遠 飾 鄭昊

稽查局檢查二科科長，擅長用大數據技術破案

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楊蓉 飾 梁錦秋

鄭昊的前女友，從異國他鄉回國打拼

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張鐸 飾 趙明達

財經大學教授趙明達，大學時期與男女主角並稱「高智商鐵三角」，因女兒患病困擾

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許亞軍 飾 馮大凱