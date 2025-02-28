兩屆視帝拎埋獎座參加《無限超越班3》　竟降呢做學員鬥演技

現年41歲的王浩信（Vincent）曾奪兩屆視帝，他在前年12月宣布離巢TVB後，積極北上發展，更正式簽約內地娛樂公司，宣布全面在內地發展。日前王浩信在微博公布新動向，宣布參加《無限超越班3》：「#無限超越班# 全新體驗，全新挑戰！ #無限超越班今日repo#」

王浩信（Vincent）曾奪兩屆視帝。（微博@王浩信）

離巢後積極北上發展。（IG@vincentwong07）

去年正式簽約內地娛樂公司。（微博@王浩信工作室）

《黑色月光》（IG@vincentwong07）

飾演成風。（IG@vincentwong07）

西裝骨骨。（視覺中國）

相中所見，西裝骨骨上陣的王浩信拎着「絕不遲到」的紙板，他在接受訪問時解釋原因：「因為我們以前在TVB拍戲的時候，可能每天休息就是一兩個小時，那有時候呢就會跟導演說明天我會稍微的有些遲到，這個是不對的，但是因為我們希望可以保證有一個更好的休息時間，去做更好的演出，所以就會有這個遲到的情況出現。但是我覺得這次來到訓練班……無限超越班，我就希望可以整體的我們演員也有好的休息時間，不需要再遲到，大家都可以按時工作，按時休息，按時把最好的演出展現給我們的觀眾。」

王浩信在微博公布新動向，宣布參加《無限超越班3》。（微博@王浩信）

王浩信在微博公布新動向，宣布參加《無限超越班3》。（微博@王浩信）

絕不遲到！（微博@王浩信）

絕不遲到！（微博@王浩信）

據知節目已經開始錄製，有粉絲在網上分享王浩信的花絮照，可見他拎着兩個視帝獎座現身，不少網民都笑言想不到身為視帝級人馬的他竟然降呢做學員，直言他的演技絕對完勝一眾參賽者！其實王浩信早在去年12月就憑《黑色月光》奪得《第40屆全球電影和電視藝術華鼎獎》「全球最佳電視劇男演員」，演技備受肯定！

王浩信拎着兩個視帝獎座現身。（微博圖片）

王浩信拎着兩個視帝獎座現身。（微博圖片）

西裝骨骨。（微博@王浩信工作室）

憑《黑色月光》奪得「全球最佳電視劇男演員」。（微博@王浩信工作室）

恭喜！（IG@vincentwong07）

上台領獎。（IG@vincentwong07）