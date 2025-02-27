54歲男星體檢身體年齡只有25歲　顏值高身材精壯曾傳被富商包養

內地男星胡兵雖然已54歲，但其保養得宜，無論顏值還是身材都不輸年輕人。近日，他就在社交網站分享剛做完體檢後的報告，其身體年齡只有25歲而已，還自爆在49歲時還能長高1cm，令網民相當羨慕。

胡兵保養得宜。（微博圖片）

從胡兵上貼的影片可見，身穿浴袍戴着粗框眼鏡現身的他，無論顏值還是身材狀態都非常好。其臉部輪廓線條明顯，皮膚白皙光滑，臉上看不出有皺紋相當緊緻，身材精壯均勻，在他身上完全看不出有老年感，甚至整個狀態不輸年輕人。

透過鏡頭分享體檢結果的他表示自己的IGF(生長因子）指標是在241，而21歲到40歲的指標數是在100-300之間，換言之他的生命表徵是在年輕值上，而且他在49歲的時候竟然再度發育長高了1cm，他表示保養沒有甚麼秘訣，強調心態年輕人就會年輕：「醫生說我身體年齡只有25歲，哈哈是不是很意外？其實保養沒啥秘訣，就是堅持運動和保養+好心態，每天動一動別讓身體生鏽，心態年輕人就年輕。記住啊！歲月是把殺豬刀，但運動是塊磨刀石，54歲又怎樣，照樣可以活成25歲。」

胡兵身體年齡只有25歲。（微博圖片）

胡兵曾同陳冠希父親陳澤民傳過緋聞。（胡兵微博圖片）

胡兵顏值高企，事業有成，但其感情狀況始終交白卷。出道多年的他，最令外界印象深刻莫過於他曾同陳冠希父親陳澤民傳過緋聞。據傳在千禧年代，胡兵到香港發展，被發現深受陳澤民照顧，而當時陳澤民還未破產，傳出家裡有9輛名車，4位廚師，居住租金40萬的豪宅當中，不時派出豪車接送胡兵，還讓對方住進自己的豪宅裡，二人關係實在耐人尋味。

陳澤民曾被影到與多位高大帥氣小鮮肉過從甚密。（視覺中國）

陳澤民除了與胡兵傳緋聞之外，還多次被影到與多位高大帥氣的小鮮肉過從甚密，就好像在2006年的時候，被影到與內地男星謝宇風在曼谷一起曬日光浴，還互塗防曬油且嬉戲玩鬧，互動相當曖昧。