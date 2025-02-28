周殷廷識玩宣布Free Hug勝地「觀濱」舉行簽唱會：只限簽校服

周殷廷（YT）到英華女學校school tour，近一年來他已經到訪超過120間中學，YT一直很關心學生面對的前景問題，所以在未來日子他會繼續會到其他學校做分享會。他又多謝公司的支持，給予他正能量，指大家做得很開心，沒有半句埋怨，所以他要回饋公司努力賺錢！

周殷廷（YT）近一年來已經到訪超過120間中學school tour，最新一站去到英華女學校。

周殷廷與女同學們握手。

在活動上大約有200名學生參與，YT分享自己的經歷來鼓勵同學，亦有回答同學的問題，其中有同學問他如何面對攻擊及壓力，亦有問他學生時期的女朋友，他只笑說對方是長頭髮的。YT續說做歌手後的生活沒有大改變，他不爲任何人而活，行得正企得正，做人光明磊落。至於面對壓力，他覺得要有抗壓能力，他會以冲凍水涼或者做運動去自我抗壓。

周殷廷被問到學生時期女朋友咩樣，他只說是長頭髮。

另外有同學問創作上可有遇上困難？YT鼓勵學生們表示，他寫《三生有幸》時，覺得太垃圾，所以不斷寫不斷改，有時是會有樽頸位，不知如何下去，但他心中有一個念頭叫做捱！每次想放棄時，他便告訴自己要多行一步，捱過一這步便海闊天空！

周殷廷說，有壓力就會沖凍水涼或做運動。

周殷廷說每當遇到樽頸位不知如何撐下去時，都會提醒自己要「捱」！

YT分享會上又唱出兩首歌《離別時刻》、《三生有幸》，他又跑落台與同學握手，及與同學們逐個影合照。另外，YT宣布在3月9日在早前在年輕人間「爆紅」的Free Hug勝地——觀濱（觀塘海濱）舉行簽唱會，⁠入場須知寫明：「YT只會於校服簽名，其他衣服將不獲簽署」，粉絲都大讚他識玩、創先河。

YT宣布3月9日在「觀濱」舉行簽唱會。