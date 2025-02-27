東張西望｜男同學非禮情緒病女仔再灌醉：你不如同我做愛就開心返

TVB節目《東張西望》今日（27日）講到女事主Sammy疑似於車廂被男同學非禮摸屁股，男同學更於明知對方有情緒病的情況下灌醉其並上下其手。Sammy表示自己中四開始已經有情緒病，亦為此身邊的朋友開始離開她，更覺得她負面，而Sammy入讀IVE後認識到的朋友才令她敞開心胸，但亦因此而再受到傷害。

女事主Sammy疑似於車廂被男同學非禮摸屁股，男同學更於明知對方有情緒病的情況下灌醉其並上下其手。(節目截圖)

一天，徐同學約了Sammy和同學A到自己家玩，但同學A表示因為有課外活動而叫他們二人先去。放學後，徐同學與Sammy一起走到港鐵站，走進港鐵後，徐同學竟然有所動作：「我哋就企咗喺車門嘅角落位，當時太多人又好迫，咁徐同學就靠近咗我一下，我都覺得冇乜嘢嘅，畢竟車廂咁迫。但隔咗冇幾耐，佢就開始伸手過嚟摸我patpat，我即刻避開嘅，但佢反而係攬得我更緊，同時喺我耳邊講，你試下郁啊、你試下走啊！」Sammy表示當時嚇到不敢動彈，腦中一片空白，亦不知道怎麼求助，後來Sammy被徐同學帶到大圍的家中。

徐同學約了Sammy和同學A到自己家玩，但同學A表示因為有課外活動而叫他們二人先去。(節目截圖)

徐同學竟然在港鐵中伸手過去摸事主patpat。(節目截圖)

Sammy表示當時嚇到不敢動彈，腦中一片空白，亦不知道怎麼求助。(節目截圖)

Sammy被徐同學帶回家中後，見到露台有一些酒，而徐同學就把酒混合在一起，再迫Sammy喝掉。喝了幾杯後，Sammy就醉掉：「雖然我好醉，成身冇力甚至行路都有啲困難，但係我意識同記憶係非常清晰。佢就坐咗喺我身上，之後就摸我胸同腳，我當時都有叫佢唔好摸我，但佢都扮聽唔到繼續摸。」Sammy說徐同學更講了一些很過分的說話：「你係唔係處女啊？你係唔係想試下啊？你情緒病咁嚴重，你不如同我做愛就開心返㗎啦。」Sammy已經作出反抗，但徐同學仍然沒有停手的意思。

徐同學就把酒混合在一起，再迫Sammy喝掉。(節目截圖)

喝了幾杯後，Sammy就醉掉。(節目截圖)

徐同學同Sammy講你情緒病咁嚴重，你不如同我做愛就開心返㗎啦。(節目截圖)

之後同學A到了徐同學的家，同學A問徐同學Sammy發生什麼事，徐同學只是說她喝醉了草草交代就算：「不過你依家喺我屋企，你想對佢上下其手都冇問題㗎喎。」同學A之後就帶Sammy離開了徐同學的家。

同學A問徐同學Sammy發生什麼事，徐同學只是說她喝醉了草草交代就算。(節目截圖)

Sammy之後嘗試自己去消化整件事，但患有情緒病的她，不但沒有好轉，反而更加嚴重，更有自殺的情況出現，Sammy的男朋友亦察覺到她的異常。Sammy在上學時避開徐同學，但徐同學變本加厲，更問Sammy：「叫我做佢嘅FWB，即係做朋友之間嘅性伴侶，我聽到就覺得好嘔心。」Sammy在醫院期間，男朋友更見到徐同學來探望，最後Sammy決定站出來報警，而她站出來的原因，就要留意明日（28日）的播出。

Sammy之後嘗試自己去消化整件事，但患有情緒病的她，不但沒有好轉，反而更加嚴重，更有自殺的情況出現。(節目截圖)