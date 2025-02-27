羅霖遭直播平台走數損失6位數薪酬　讚細仔女友乖巧貼心

羅霖被香港直播平台走數。（梁碧玲攝）

羅霖今日（27日）出席「香港賽馬商匯」活動時，透露近日忙於處理合約糾紛，起因是她與香港直播平台簽下9個月12場直播合約，唯3月到期她只進行了5場直播。「有時做藝人都幾無奈，我又唔想做到告人，一來浪費時間，二來都想好來好去。我咁多年加埋都係被人走咗3百萬左右，唔算多。」羅霖指進行5場直播後，對方未有再安排，由於她是逐場收錢，餘下場次加埋有6位數薪酬，雖然她希望與對方商討，但對方經常唔覆機。「單一場直播，藝人價錢係會貴啲，但因為佢咁簽，我會畀個優惠價，可能講緊係半價咁計，希望佢會畀返尾數我啦。」

羅霖表示經過今次教訓，所有合約會寫得更仔細，亦會搵律師幫手。羅霖又謂雖然直播幾年，但愈來愈難做，因為競爭大，收入亦比以前少，但她每次直播前，都會親自測試產品。「無論直播或代言，我都會試過先，因為係自己嘅責任。」

丘亞葵今日亦有到場，但繼續不受訪。（梁碧玲攝）

羅霖努力搵錢，愛情方面雖然有追求者，但她一點都不心急。「有合眼緣，但叫佢等我兩、三年，我以前係戀愛腦，但經歷多咗，明白愛情係唔會長久，所以要愛自己、愛家人，另一半可有可無，搵到錢的話，大把人黐埋嚟。」 羅霖指該名追求者已相識多年，所以早與3位兒子見面，她又提到細仔劉子晉（Jonathan）女友十分乖巧，雖然遠在英國讀書，但不時會與自己聊天，令她感覺多了一名女兒。