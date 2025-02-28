初生BB要接駁人工心肺機留醫ICU　爸爸發文希望陳卓賢集氣

日前（26日）在一位網民在社交平台發文分享低落心情，原來初為人父的他，BB出世時因為肺功能虛弱及腎腫，所以要在深切治療部留醫，更需要插喉來維持生命。經醫生搶救後，BB暫時情況穩定。但需要到兒童醫院接駁人工心肺機續命，在警車開路下，馬上趕到醫院進行接駁手術。醫生亦要父母簽下一份又一份的同意書，同時都有解釋BB會出現的風險及併發症。

BB需要到兒童醫院接駁人工心肺機續命，在警車開路下，馬上趕到醫院進行接駁手術。(thread)

BB的爸爸表示沒有渠道去宣洩情緒，他在社交平台寫下：「瑪麗醫院急救完之後，自強仔佢好努力去睜開雙眼去探索呢一個世界，佢都捉住媽媽隻手，醫生們都讚佢叻仔，加油，爸爸媽媽永遠同你在一起面對困難。醫生話未來幾日好關鍵，爸爸媽媽等你，永遠保護你。呼吸太無常，如果可以爸爸願意代你受晒佢，爸爸肥呀，頂到嫁，一百刀，一千刀，求下你唔好搞我個仔，有咩事等爸爸受晒佢。」

BB的爸爸話如果可以，想代替BB受害。(thread)

爸爸發文希望大家可以為BB集氣，同時亦希望MIRROR成員陳卓賢為BB集氣。他指BB媽媽情緒十分低落，她向BB爸爸表示人生低潮靠是靠陳卓賢渡過：「我太太同我講人生低潮靠陳卓賢先生既歌去渡過，我係呢到妄想希望陳卓賢 可以留言鼓勵一下我太太 ，萬分感激。」

BB的爸爸希望MIRROR成員陳卓賢為BB集氣。(ig@iancychan)

BB爸爸表示太太的人生低潮靠是靠陳卓賢渡過。（陳順禎 攝）

BB的事經過大家的轉發後，已經有藝人留意到這件事，亦有人幫忙告知MIRROR成員，希望透過他們可令陳卓賢出現：「真係好多謝你地 我同太太呢兩日以淚洗面，但係我係呢到，見到好多人性光輝一面，希望好人一生平安，祝生活安好 。」