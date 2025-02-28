陳凱琳出世瞓足3個月暖箱　逼鄭嘉穎做嚴父：三個仔打交係必然

陳凱琳（Grace）作為三個兒子的媽咪，同時又是藝人和KOL，而老公鄭嘉穎的演藝工作亦十分繁忙，她與媽咪劉惠嫺（Connie）結伴到新城接受李有毅和兒子李國煒主持的《Ben同Benson Chur到行》訪問時，Grace透露嘉穎育兒方面比她嚴肅，自己則是慈母。



陳凱琳鄭嘉穎婚後育有三名兒子。（IG：@ghlchan）

陳凱琳鄭嘉穎婚後育有三名兒子。（IG：@ghlchan）

Grace表示：「佢（老公）都唔想做衰人嘅，但做媽咪永遠都係慈母，所以佢就變咗呢個角色，不過我哋都有個共識，有啲嘢唔可以太鬆，例如過馬路一定要拖住，我哋就會較嚴肅去教小朋友，因為關乎危險，我哋就會統一啲。」Connie則大爆三個孫仔精力旺盛，但性格大相逕庭，「大孫仔好活潑，佢見到乜就會聯想到第二樣嘢，個人好有公義；二孫仔好鍾意砌puzzle，佢上嚟我屋企會坐埋一邊自己砌；最細嘅孫仔成日周圍走，又要搵我隻貓，又鍾意淋花，好活躍。」

陳凱琳鄭嘉穎好SWEET。（IG：@ghlchan）

鄭嘉穎與老婆陳凱琳。（IG：@ghlchan）

訪問期間，Grace反客為主訪問媽咪：「你覺得你做咗婆婆之後，會唔會比照顧我時縱容咗呢？我見到有少少，但可能係我偏見！」Connie直言自己不敢縱容，她說：「因為我好想同你同嘉穎嘅步伐差唔多一致，盡力去適應你哋家庭嘅家規同教訓，小朋友咳唔畀食甜嘢，我真係唔畀，我好合作。」Connie補充：「我唔想去混亂你哋嘅思維，同埋你哋點會去害自己小朋友，一定係畀最好，一定有原因先咁做，咁我唔使明白，我去配合就好。」

鄭嘉穎原來"被"陳凱琳安排做嚴父。（IG：@ghlchan）

鄭嘉穎原來"被"陳凱琳安排做嚴父。（IG：@ghlchan）

Grace指自己非常樂意成為一位母親，但最重要調整好時間，盡量每件事都做好，嘉穎亦經常提醒她，「佢話做人唔可以咁貪心乜都做晒，反而一樣一樣做先可以做滿分。我老公價值觀方面非常好，從小就畀啲仔知道錢唔係必然，係要賺返嚟，喺屋企我哋會比啲家務佢哋做，例如執碗或揼吓骨，畀一兩蚊佢哋，唔係攤大手板就會有錢。」

陳凱琳與媽媽劉惠嫺（Connie）結伴接受訪問。

陳凱琳與媽媽劉惠嫺（Connie）結伴接受訪問。

Grace亦希望家中3位公子將來可以互相幫助，兄弟情永不變，「佢哋打交係必然，但打還打，希望佢哋會愛惜對方，將來哥哥或細佬需要幫忙，都要盡量去幫，因為佢係你嘅家人，呢個愛係無可取替。」節目到尾聲，Grace送上一首《Dancing Queen》給媽咪，而Connie則送《Amazing Grace》給愛女，她稱：「佢出世時又奀又瘦，只得4磅幾，住暖氣箱住咗三個月，我記得護士抱佢出嚟時，佢塊臉發光，我覺得好graceful，即刻加咗英文名叫Grace，所以佢嘅出生係好amazing。」