楊千嬅與「方中SIR」合體拍片 許紹雄教寫「楊千FA」極有創意
撰文：董欣琪
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由楊千嬅及吳彥祖主演的愛情喜劇《新紮師妹》令男女主角爆紅，兩人分別飾演臥底警員「PC11661方麗娟」和黑幫龍頭養子區海文，成為不少觀眾心目中的經典CP。日前楊千嬅在IG分享了與吳彥祖的合照，兩人相隔多年再合體掀起回憶殺！而在戲中飾演「方中SIR」的許紹雄（Benz雄）同樣深入民心，不少網民都期待方麗娟同方中SIR合體！日前楊千嬅與許紹雄就一起拍片，片中許紹雄更教楊千嬅點寫「楊千FA」，令楊千嬅都不禁笑言：「真係活到老學到老，真係勁，我直頭覺得自己個名寫錯咗，原來50年都寫錯咗！」
許紹雄曾教人寫「Sir」字，今次就教楊千嬅寫「楊千FA」，當中「楊」同「千」就不變，而「FA」就保留女字邊及草花頭，最後許紹雄真的寫出「FA」字，令楊千嬅即時爆笑，大讚毫無違和感！最後許紹雄女兒許惠菁（Charmaine）更送上驚喜，為2月生日的楊千嬅送上親手炮製的蛋糕，並將蛋糕命名為「少女的提子」，令楊千嬅再度爆笑！事緣早前衛蘭以《聲生不息》嘉賓身份，到廣州探千嬅班，衛蘭在台上表示會跟楊千嬅合唱一首經典歌，但就將《少女的祈禱》講錯做《少女的孩子》，楊千嬅再聽錯以為她說的是《少女的提子》，場面搞笑！