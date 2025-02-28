楊千嬅與「方中SIR」合體拍片　許紹雄教寫「楊千FA」極有創意

由楊千嬅及吳彥祖主演的愛情喜劇《新紮師妹》令男女主角爆紅，兩人分別飾演臥底警員「PC11661方麗娟」和黑幫龍頭養子區海文，成為不少觀眾心目中的經典CP。日前楊千嬅在IG分享了與吳彥祖的合照，兩人相隔多年再合體掀起回憶殺！而在戲中飾演「方中SIR」的許紹雄（Benz雄）同樣深入民心，不少網民都期待方麗娟同方中SIR合體！日前楊千嬅與許紹雄就一起拍片，片中許紹雄更教楊千嬅點寫「楊千FA」，令楊千嬅都不禁笑言：「真係活到老學到老，真係勁，我直頭覺得自己個名寫錯咗，原來50年都寫錯咗！」

方麗娟和區海文是不少觀眾心目中的經典CP。（電影畫面）

兩人相隔多年再度同框，掀起網民的集體回憶。（IG@yeungchinwah）

感情好好！（微博@許紹雄）

許紹雄假扮自己是楊千嬅的爸爸，被問及名字時，他口快快說：「方中Sir！」（《新紮師妹》劇照）

原來SIR字咁寫！（影片截圖）

經典。（影片截圖）

許紹雄寫張家輝同劉青雲個名。（影片截圖）

好有創意。（影片截圖）

許紹雄曾教人寫「Sir」字，今次就教楊千嬅寫「楊千FA」，當中「楊」同「千」就不變，而「FA」就保留女字邊及草花頭，最後許紹雄真的寫出「FA」字，令楊千嬅即時爆笑，大讚毫無違和感！最後許紹雄女兒許惠菁（Charmaine）更送上驚喜，為2月生日的楊千嬅送上親手炮製的蛋糕，並將蛋糕命名為「少女的提子」，令楊千嬅再度爆笑！事緣早前衛蘭以《聲生不息》嘉賓身份，到廣州探千嬅班，衛蘭在台上表示會跟楊千嬅合唱一首經典歌，但就將《少女的祈禱》講錯做《少女的孩子》，楊千嬅再聽錯以為她說的是《少女的提子》，場面搞笑！

教人寫「Sir」字。（影片截圖）

今次就教楊千嬅寫「楊千FA」。（影片截圖）

今次就教楊千嬅寫「楊千FA」。（影片截圖）

搞笑。（影片截圖）

出手。（影片截圖）

當中「楊」同「千」就不變。（影片截圖）

當中「楊」同「千」就不變。（影片截圖）

而「FA」就保留女字邊及草花頭。（影片截圖）

最後許紹雄真的寫出「FA」字。（影片截圖）

令楊千嬅即時爆笑。（影片截圖）

毫無違和感！（影片截圖）

活到老，學到老！（影片截圖）

勁！（影片截圖）

勁！（影片截圖）

好搞笑。（影片截圖）

好搞笑。（影片截圖）

驚喜。（影片截圖）

親手炮製。（影片截圖）

少女的提子。（影片截圖）

衛蘭講錯。（影片截圖）

千嬅聽錯。（影片截圖）