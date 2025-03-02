仁心俱樂部劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《仁心俱樂部》陸劇，有溫庭、蔡蔡、劉佳思、王珂、董芳辰、王翔作為編劇，田宇為執導，由辛芷蕾、白客、張子賢領銜主演的一套以現代為題材的電視劇。女主角辛芷蕾在《繁花》表現出眾，演技廣受好評，與剛推出賀歲電影的白客將帶來細膩動人的故事。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧仁心俱乐部@Weibo

《仁心俱樂部》電視劇情大綱

馬拉松比賽將江海醫院五位不同科室的醫生凝聚在一起，更因馬拉松練習結下了深厚的友誼，劇中的醫生不再只是冷冰冰地救助傷患，而是擁有夢想、煩惱和脾氣的普通人。果斷強勢的神經外科醫生劉梓懿（辛芷蕾 飾）正準備與男友結婚，卻不料男友因為特殊情況送入她工作的醫院，此時劉梓懿才發現對方出軌，深受打擊的她決定大方地結束這段感情。同時，樂觀的心臟外科醫生秦文彬（白客 飾）也遇上婚姻危機，雖然他表面上玩世不恭，內心卻目標明確，事業上發展順利，但婚姻卻讓他陷入迷惘。儘管兩位醫生被生活困擾，但在手術台上，他們就是彼此信任、互相支持的戰友，一起應對各種複雜的病例和棘手的手術，這些醫生不單是治療患者的身體病痛，而且十分關注他們的心理健康，利用專業的知識和技術，為傷病者帶來希望。

《仁心俱樂部》播出時間｜最新追劇日曆

《仁心俱樂部》電視劇幾時播?《仁心俱樂部》一共有40集，由湖南衛視、芒果TV播放，3月2日20：00起，芒果TV會員首日更新3集，25天連更不斷檔，svip每日搶先看1集。3月6日20：10起，湖南衛視金鷹獨播劇場播出。

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《仁心俱樂部》演員人物關係圖

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《仁心俱樂部》演員

辛芷蕾 飾 劉梓懿

果斷強勢，處變不驚，發現未婚未婚夫出軌而結束關係

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白客 飾 秦文彬

心臟外科醫生，為人樂觀，陷入婚姻危機

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張子賢 飾 王高昇

馬拉松比賽結識其他部門醫生，喜歡熱鬧

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姚安娜 飾 顧詩宜

馬拉松比賽醫生之一，敢愛敢恨