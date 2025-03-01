棄做專業人士入TVB由低做起　林景程奪最佳男配角後回家放負

入行15年，現年41歲，剛於電視台頒獎禮首獲肯定奪「最佳男配角」的林景程(King)，09年參加首屆《超級巨聲》時已是專業物理治療師。當年他不理家人反對入行一心做歌手，但最終捱足15年憑演戲闖出名堂，林景程接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，分享獲獎感受外，亦披露07年癌症病逝的至愛母親，一直反對他入行的因由。原來當年因為物理治療師出身，亦間接讓林景程轉戰演員路，奈何命運兜轉，林景程曾經歷長達9個月沒劇拍，多次沮喪欲放棄的辛酸經歷，他更自揭愛妻由反對他繼續演戲到支持的甜蜜經過。



林景程奪獎後接受訪問。

先後參加過《英皇新秀》及《超級巨聲》，林景程反而認清了自己不是歌手材料，逐漸打消了做歌手念頭。（TVB）

《On Call 36小時》是林景程第一套劇，他當時於演戲處於窺探階段，未去到非演不可，但現在已經是有戲演才開心。（TVB）

09年與許廷鏗、鄧小巧等參加首屆《超級巨聲》的林景程，最初一心想成為歌手，簽約初期卻是物理治療師與演員兩邊走，他感謝監製潘嘉德起用他拍攝首齣劇《On Call 36小時》，原來就是睇中他本職同專業醫療人員有關，但拍攝期間的通告，令他必需請辭正職，「最初簽約之後都無quit物理治療嗰邊，仲要係全職咁做，但一拍劇唔識分配時間，成日都要請假，去到影響診所運作我先辭職。」林景程承認物理治療師收入穩定，而電視台則是有演出有收入，「嗰時真係最辛苦，因為辭職之後無咩工作。」

對於父母不想他放棄物理治療師工作做藝人，林景程很理解：「如果我有個小朋友，佢咁樣去，我第一樣嘢都會諗呢樣嘢，因為金錢上面直接影響咗佢第日可唔可以養活自己。」（麥超憶、葉思雅攝）

林景程認為自己跟父親的金錢觀，因為成長背景和年代不同而差異甚大，他絕對理解對方覺得搵到錢才算成功，所以不會試圖改變對方，也不會試圖奢想對方明白自己，何況父親是個不看電視、不留意娛樂的人。（麥超億、葉思雅攝）

至於辭掉高薪工作後，經濟上如何支撐，「起初對於收入少唔係好驚，因為當時覺得新演員有《On Call 36小時》呢個咁好機會，之後應該會愈來愈好，會好快上位。但之後發現原來唔係，拍完《On Call》後，我就要等唔知幾時先有第二套，等咗好耐，之後就開始搵返part time物理治療去做。」節目中，林景程自揭曾多次經歷數個月沒工開的日子，「錢唔算好重要問題，係個人好頹，試過9個月無嘢做，不過同其他人傾返其實好多人都有經歷過。」林景程最後亦因覺得自己已愛上做戲，所以一直身兼物理治療師與演員堅持至今，最終於今年奪「最佳男配角」首獲肯定。

林景程於2021年與拍拖12年的圈外女友結婚，他指婚前二人經歷過多次離離合合，最終因疫情互相關心再走在一起開花結果。節目中，林景程自揭結婚前，太太曾力勸他放棄演員路而鬧分手，他說：「最初嘅時候，佢係有反對我留響呢行，但佢反對都好合理，雖然相識嗰時，我已經一半係呢行，佢亦都知道我有份好穩定嘅工作，咁對佢嚟講，梗係想我揀份穩定嘅工作啦。咁當時我響TVB又真係無乜嘢做，成日都係做跑龍套，咁有時講到將來嘅嘢，就有拗撬。」不過結婚後，林景程稱太太已轉為支持他的演藝事業：「之前我成日放負，成日返到屋企就話自己做呢個角色做得唔好，太太就會話：『咁你揀架，係你自己揀架！』」

林景程首奪最佳男配角！（電視截圖）

林景程首奪最佳男配角！（陳順禎攝）

激動。（電視截圖）

原來到林景程拿著「最佳男配角」獎座回家後，仍然對著太太放負，「我響澳門拎咗個獎返去，都係放負，我自覺演得未夠好，話自己對唔住呢個獎，我太太就鬧我：『你睇！好多人支持你，無人話你對唔住呢個獎，唯一得你自己話對唔起呢個獎！』，係佢鼓勵番我。」林景程亦感謝圈外太太婚後一直默默支持，令他不再沮喪，「其實我知道係好辛苦，佢都有叫過我，做得辛苦唔好做，有次我真係頂唔順同佢呻好辛苦，話連身邊都無人支持我，點知嗰次之後，佢就無再講過任何嘢，變得好支持我。」