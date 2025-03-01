方大同去世｜神隱2年傳進軍農業公司估值20億　親揭：我不是農人

音樂才子方大同驚傳離世，終年41歲，賦音樂今日（1日）在微博發文：「以積極的態度面對頑疾5年，方大同於2025年2月21日早晨，平靜而安詳地離開了這個世界，前往生命旅程的另外一個領域，繼續他的使命與夢想。他所留下的音樂與圖像小說是永恆的精神財富。」震驚各界！方大同自2022年4月推出單曲《#清楚點》後一直神隱，有傳因他患上重病，亦曾有消息指他進軍農業，直至去年7月迎來41歲生日，他在IG發文承認患病：「大家好，久違了！謝謝大家的生日祝福！我終於從抱恙的日子走上了康復之路。」

賦音樂今日（1日）在微博發文，公布方大同的死訊。（微博截圖）

方大同近年一直神隱。（微博@方大同）

未有更新社交平台。（微博@方大同）

曾紅極一時。（微博@方大同）

2010年9月方大同因出現「爆肺」，即是俗稱的氣胸而住院，之後亦不定期數次復發，令粉絲非常擔心。（微博@方大同）

去年發布新歌《才二十三》。（IG@soulboykhalilfong）

方大同露面。（影片截圖）

方大同去年9月曾拍片「蒲頭」向大家交代近況，片中的他明顯消瘦，但精神不俗，他直言因患病而閉關：「我好一陣子呢因為生病，所以處於一個閉關狀態，也有點像關閉狀態。」他自言：「我現在在康復的路上。」雖然近年一直神隱，但方大同就坦言其實有很多靈感：「常常會變成一些歌曲的想法，激發了我去創作一張新的專輯，叫做《夢想家》。所以在接下來的一年當中呢，我會先透過這些作品來跟大家見面。」

直言因患病而閉關。（影片截圖）

明顯消瘦。（影片截圖）

交代近況。（影片截圖）

創作新專輯。（影片截圖）

近年退居幕後的方大同大幅減產，幾乎消失於公眾視野，一度有消息指他進軍農業，在雲南開農場，公司估值超過20億，對此他就曾發文否認：「最近有虛假消息稱我現在從事農業。我非常尊重農業這個行業，特別是有機農業。但是，我目前並沒有參與任何農業項目。」而方大同在片中就再度澄清：「我不是農人，我還是歌手。」

一度有消息指他進軍農業，在雲南開農場。（微博@方大同）

方大同再度澄清。（影片截圖）

順便宣傳新歌《我不是農人》。（影片截圖）