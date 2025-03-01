方大同去世丨瘦至雙頰凹陷手腕皮包骨　仍堅持現身宣傳粉絲淚崩

神隱多年的方大同去年宣布復出，不過今日突然傳出死訊。方大同旗下公司在微博稱：「以積極的態度面對頑疾5年, @方大同 於2025 年 2 月 21日早晨，平靜而安詳地離開了這個世界，前往生命旅程的另外一個領域，繼續他的使命與夢想。他所留下的音樂與圖畫小說是永恆的精神財富。 」消息令人震驚及惋惜。

方大同 （IG@soulboykhalilfong）

方大同 （IG@soulboykhalilfong）

方大同 （IG@soulboykhalilfong）

方大同最後公開的自拍照。（方大同 FACEBOOK）

2025年3月1日，方大同自建獨立音樂廠牌「賦音樂」公布方大同的死訊。（賦音樂）

方大同於去年10月仍頻頻現身宣傳新專輯《夢想家》，他當時接受內地擁有近200萬粉絲的樂評人訪問時，更激罕講到自己年前消失的原因，他表示：「大概2021年初，那個時候我自己開始病，然後COVID又來了，我的病也蠻久，最終還是公司很多事情放不下，但我沒有刻意的說要消失，只是那段時間，甚至現在我也還在康復中，只是真的比那段時間好很多。」

歌手方大同近年因病而消失幕前！（截圖）

激罕現身大談音樂！（截圖）

訪問中提到他在新專輯中的嗓音跟以前不同，方大同坦言跟病有一些關係，同時跟年紀大也有關。方大同當時表示：「那個病不是真的影響我的聲音，而是影響我呼吸方面的機能。」據知，由於病中不適，該新專輯大部分的歌曲都是方大同在餐桌上用手持咪錄製的。而在影片中，本身的是瘦底的方大同看來明顯消瘦不少，他雙頰凹陷，雙手亦非常幼，令不少粉絲心痛，呼籲他好好養病，甚至有粉絲表示是一邊哭一邊聽他的新專輯。