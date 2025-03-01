絲打圍爐︱陳定幫為湯洛雯催桃花中馬國明︰慢慢傾先開始有進展

陳定幫昨日（28日）現身網上節目《絲打圍爐》與主持人楊詩敏（蝦頭）和唐詩詠大談「咩叫做好男人？」，他表示：「在於我嚟講男人睇男人就係要有承擔，或者有責任心，頭腦唔可以太差。你當我比較大男人都好，要做一家之主好多決定要負責，所以個人都唔可以反應太差。」他繼續指好男人的其中一個重要元素「個嘴唔可以歪」，暗串某千禧年代男神：「想當年有位男士都好靚仔嘅，鍾意搞到滿城風雨嗰一個都係鍾意邪笑，如果邪笑再加上嘴歪，呢個人講嘢要大打折扣，可能佢講嘢又係氹住你先。」

陳定幫昨日現身節目《絲打圍爐》與主持人楊詩敏和唐詩詠大談「咩叫做好男人？」。（影片截圖）

陳定幫指好男人的重要元素「個嘴唔可以歪」，暗串某千禧年代男神。（影片截圖）

陳定幫感謝林盛斌牽紅線尋覓真愛

陳定幫另揭「如果想遇到桃花運搵好男人」教學，他說：「除咗擺九紫位，出多啲街，因為要增加機會率，同埋可以講吓俾人聽，直程就話我想拍拖，因為有陣時唔知道邊個係中間人或者朋友同埋貴人，之後聽完真係記得，例如就好似嗰個肥仔，有戴眼鏡嘅肥佬，聽完佢真係會介紹人俾你。」娟姐隨即插話：「我知係邊個，就係林盛斌，佢最興就係牽紅線。」陳定幫則笑言：「我老婆都係佢介紹，因為有結婚生咗又兩個女，現在都一齊咗13年，應該係佢其中一個介紹好成功嘅一對。」

林盛斌最鍾意牽紅線尋覓真愛。（影片截圖）

陳定幫為湯洛雯催桃花中馬國明

陳定幫分享曾為圈中藝人看風水：「我試過有個客都幾熟嘅，好似姊妹咁，咁我成日都好追住佢嘅進度，佢好似幾年都冇拍拖，我就問佢點啊！佢就成日都話好攰，又話要返屋企，咁佢做嗰一行都比較多OT，跟住又要陪屋企，因為佢少少都係單親家庭都要照顧媽媽，搞到冇時間出去，我話擺咗個桃花陣都話要行動先會有結果。」陳定幫向唐詩詠提問：「你個好朋友即係姓馬嗰個，我本身係幫個女方去算嘅，嗰個真係話到特徵同埋個時間係有，但有陣時係早少少未必完全準，有陣時係有緣份，原來已經認識嗰個人，或者慢慢傾吓時機先開始有進展。」