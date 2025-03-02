幸福人妻三子玩具多到玩唔晒　全家出動捐過百禮物贈保良局小朋友

現年45歲的胡杏兒是圈中數一數二的幸福人妻，2015年與圈外老公李乘德（Philip）結婚後，先後誕下快將8歲大仔李奕霆（Brendan）、6歲二仔李奕霖（Ryan）及快將4歲細仔李奕宏（Liam）。三個寶貝仔萬千寵愛，幾歲人仔已全屋玩具多到玩之不盡，日前胡杏兒在小紅書分享全家出動將玩具捐贈予保良局的過程，逾百件玩具層層叠起十足一座小山，十分誇張。

胡杏兒新年一家五口返村祭祖。（小紅書@胡杏兒Myolie）

三個仔每逢節日都收禮物。（小紅書@胡杏兒Myolie）

片段中，胡杏兒三個兒子穿上睡衣排排坐在一張超長梳化上，身後有一大堆幾乎是原盒包裝的玩具，一層一層叠高也放不完，還放滿兩張方型大枱，似足小型玩具舖一樣。杏兒問三子知否為何會在那麼多禮物？二仔搶答：「生日時、聖誕節嘅時候。」杏兒再問：「你哋覺得你哋係咪好多玩具呀？我哋平時真係玩唔晒，係咪呀？你哋覺得我哋可以點樣做呀？」小朋友點頭認同，大仔說：「捐畀有需要嘅人。」之後就全家出動去保良局捐玩具！

三子每年都收好多禮物。（小紅書@胡杏兒Myolie）

大仔話可以捐畀人。（小紅書@胡杏兒Myolie）

抵達保良局當日，杏兒三位囝囝表現得相當興奮，還落手落腳搬玩具，他們於兒童院內與其他小朋友齊齊耍樂，二仔還表演一字馬，最後將玩具分給現場小朋友，度過充實的一日。完成後，杏兒跟三子吃飯時大讚他們好乖好合作，分享玩具亦沒有不捨得，做得很好！

全家出動去保良局。（小紅書@胡杏兒Myolie）

成個車尾廂都係玩具。（小紅書@胡杏兒Myolie）

一齊做小小搬玩具工人。（小紅書@胡杏兒Myolie）

好落力！（小紅書@胡杏兒Myolie）

胡杏兒寫道：「每次孩子們過生日或者聖誕節，他們都會收到很多禮物，因為爸爸媽媽的親朋好友們都很疼愛他們，我們也希望他們知道自己是幸運和幸福的，世界上有很多小朋友過生日和聖誕未必會收到禮物，所以我們決定把這些玩具捐贈給其他的小朋友。從打包玩具到搬運裝車，孩子們都忙前忙後，特別積極，三個寶貝在分享自己玩具的同時，還學會了如何與不同的小朋友相處，真的是超有意義的經歷！」

二仔表演一字馬。（小紅書@胡杏兒Myolie）

送禮物畀小朋友。（小紅書@胡杏兒Myolie）

送禮物畀小朋友。（小紅書@胡杏兒Myolie）

杏兒希望以後能有更多機會帶孩子們參與這樣的活動，續說：「對我和孩子來說，這都是成長路上寶貴的一課，愛與分享真的超有力量，大家也可以多關注身邊的公益機會哦，一起傳遞溫暖。」，並在標題寫上「懂得分享的小朋友們 媽媽為你們驕傲」。

一家五口。（小紅書@胡杏兒Myolie）

一家五口齊做善事。（小紅書@胡杏兒Myolie）