郭富城潮爆油頭髮型引熱議 分析中間分界到油頭進化史
撰文：林迅景
出版：更新：
天王郭富城自出道以來，以其舞台魅力而聞名，而他的衣着品味、名車收藏以至髮型等亦經常走在潮流的尖端。值得留意的是，59歲的郭富城自19歲加入TVB訓練班起，經歷了40年，髮型也沒有太大改變。
早期出道時，郭富城就愛以中分長髮示人，這款造型在他經典歌曲《對你愛不完》的MV及廣告中尤為突出。郭富城除了帶領了當時年輕一代的潮流，其實在當時也有不少男星，例如鄭伊健、林志穎等，甚至是美國靚仔巨星李安納度（Leonardo DiCaprio）也梳着這個髮型，可說是90年代靚仔的標準髮型！
隨着年齡增長，郭富城近年多以短髮示人，如在電影《麥路人》及演唱會中的側分或微卷短髮造型。當然撇除演出的角色要求，這類髮型乾淨俐落之餘也帶來了新鮮感，並展現他的成熟魅力。
除了以上兩款，多年來郭富城在演唱會形象又有更多變化，例如演唱會中就試過剷青陸軍裝、挑染金髮、捲毛全金髮等超有創意的髮型。
踏入50歲之年，天王郭富城的髮型又再有變化，開始走向成熟、有品味、穩重的一面。例如2012年左右，他就開始以清爽的九一分界髮型示人。這亦是當時，時下較流行髮型款式，主打就是露出額頭予人一種精神、整潔的形象。
近年中港台三地吹起英倫風，郭富城亦緊跟隨潮流梳起了油頭，由八二分界到經典的九一分界金髮造型，都盡展他的天王魅力。老實說，不止是髮型就連衣着也要互相配合。西裝骨骨，染了金髮又梳了油頭，加上型到爆的太陽眼鏡，簡直是時下中佬的衣着典範！