郭富城潮爆油頭髮型引熱議　分析中間分界到油頭進化史

天王郭富城自出道以來，以其舞台魅力而聞名，而他的衣着品味、名車收藏以至髮型等亦經常走在潮流的尖端。值得留意的是，59歲的郭富城自19歲加入TVB訓練班起，經歷了40年，髮型也沒有太大改變。



初出道時嘅郭富城已經好靚仔。當年CD封面已經梳緊中間分界頭。

早期出道時，郭富城就愛以中分長髮示人，這款造型在他經典歌曲《對你愛不完》的MV及廣告中尤為突出。郭富城除了帶領了當時年輕一代的潮流，其實在當時也有不少男星，例如鄭伊健、林志穎等，甚至是美國靚仔巨星李安納度（Leonardo DiCaprio）也梳着這個髮型，可說是90年代靚仔的標準髮型！

靚仔到呢。（影片截圖）

嗱！李安納度（Leonardo DiCaprio）都係梳呢個頭。（網上圖片）

《麥路人》入面郭富城嘅頹廢look。（劇照）

隨着年齡增長，郭富城近年多以短髮示人，如在電影《麥路人》及演唱會中的側分或微卷短髮造型。當然撇除演出的角色要求，這類髮型乾淨俐落之餘也帶來了新鮮感，並展現他的成熟魅力。

講多變，一定係郭富城嘅演唱會造型。（視覺中國）

可以睇到咁多年嚟，郭富城髮型都有少少唔同，會與時並進㗎！（視覺中國）

講多變，一定係郭富城嘅演唱會造型。（視覺中國）

講多變，一定係郭富城嘅演唱會造型。（視覺中國）

講多變，一定係郭富城嘅演唱會造型。（視覺中國）

除了以上兩款，多年來郭富城在演唱會形象又有更多變化，例如演唱會中就試過剷青陸軍裝、挑染金髮、捲毛全金髮等超有創意的髮型。

郭富城染紅頭髮。（視覺中國）

總括嚟講，郭富城非常之跟得上潮流。（視覺中國）

總括嚟講，郭富城非常之跟得上潮流。（視覺中國）

踏入50歲之年，天王郭富城的髮型又再有變化，開始走向成熟、有品味、穩重的一面。例如2012年左右，他就開始以清爽的九一分界髮型示人。這亦是當時，時下較流行髮型款式，主打就是露出額頭予人一種精神、整潔的形象。

總括嚟講，郭富城非常之跟得上潮流。（視覺中國）

近年中港台三地吹起英倫風，郭富城亦緊跟隨潮流梳起了油頭，由八二分界到經典的九一分界金髮造型，都盡展他的天王魅力。老實說，不止是髮型就連衣着也要互相配合。西裝骨骨，染了金髮又梳了油頭，加上型到爆的太陽眼鏡，簡直是時下中佬的衣着典範！

近呢幾年，吹起油頭風格。郭富城自然梳返一個油頭裝，仲染埋金髮！（視覺中國）