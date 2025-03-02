方大同傳遺體雲南火化　臨終前將止痛藥說明書摺成千隻紙鶴

歌手方大同於2月21日病逝，終年41歲，外傳昨日（1日）已低調舉行告別儀式，遺體在悼念儀式後已經進行火化。方大同2月13日在微博最後一次發文，IP位址是在雲南，因此記者從雲南大理市殯儀館瞭解到，網民推測他離世前遷居當地療養，並在大理離世。

內媒《上游新聞》到過大理殯儀館了解，據殯儀館內人士透露，方大同的悼念儀式在3月1日已在館內舉辦，隨後進行了火化。對於方大同是否將安葬在大理，館方表示具體情況需要詢問家屬。另據指方大同在臨終前將止痛藥說明書折成千紙鶴，甚至在接受化療時也還在畫分鏡，將人生的創作路程走到最後一刻，令人動容。

方大同2月13日在微博最後一次發文，IP位址是在雲南。（微博截圖）

方大同（視覺中國）

微博@方大同

方大同所屬公司昨日發表聲明，僅提及「對抗頑疾5年」，但末有提及病因、喪禮日期等細節，致外界有好多揣測，一度傳出方大同在美國病逝，後來其經理人否認，陸媒則從雲南大理殯儀館得知在當地舉行葬禮。

陸網昨日傳出一張方大同悼念儀式的卡片，以及告別式上戴著的哀悼手環，悼念卡片有他的一段長文：「時間不等人，隨著年齡的增長，更能深入理解時間的現實與虛幻。生活給我們帶來了各種各樣的轉折和挑戰，但我認為我們的目標之一應該是以雅致得體的態度去走完生命之路。」接著寫下：「在我人生中的這個特別時刻，萬事停滯不前，給予了我充分的時間去反思過去、認真思考眼前的一切，並幻想未來。《夢想家》(The Dreamer)這個名字象徵著，即使面對疾病和人生的種種挑戰，我依然在這裡，充滿了創造的意境和滿懷的夢想。祝你在未來的日子里，繼續懷抱夢想，持續努力，成長進化，在人生的每個階段充分發揮自己的潛能。」外界解讀這是本人的遺言。