方大同最後身影曝光　4個月前現身上海欣賞音樂會

「金曲歌王」方大同3年前推出單曲後突然消失幕前，一度傳出他轉行務農，去年9月他曾拍片澄清「我不是農人」，同時表示因健康出問題「閉關」。去年10月，方大同才推出新《夢想家The Dreamer》，其自創音樂品牌在3月1 日中午發聲明，指方大同於2月21日早晨離世，享年41歲。

方大同離世消息震驚兩岸三地，有歌迷在微博分享他的最後身影，回憶在去年10月29日，於上海目擊方大同現身觀賞美國84歲傳奇爵士鋼琴家Herbie Hancock的音樂會，而這也讓他不禁感嘆「那次偶遇竟成了訣別……多想和你親口說一聲：『大同，謝謝你和你的音樂，祝你身體健康，一切都好』。」

方大同開心與友人交談。（微博圖片）

身形較單薄。（微博圖片）

方大同現身觀賞美國84歲傳奇爵士鋼琴家Herbie Hancock的音樂會。（網上圖片）

照片中見到，當時方大同戴著鴨舌帽和口罩，身旁友人穿短袖衫，而方大同則穿上灰色厚外套配黑色長闊褲；當時他身型消瘦，但氣色還不錯，開心與友人聊天，沒想到4個月後就病逝。該歌迷寫道：「遺憾的是，時至今日我竟然沒有親身看過一次你的現場，還以為你的身體真的在慢慢好轉，演唱會也一定還會回來。小時候還在上學的我沒辦法去到你的演唱會，如今長大了，卻沒想到竟再也沒機會聽到你的現場了」。接著感嘆：「更沒想到，去年10月底在上海Herbie Hancock音樂會的那次偶遇，竟成了訣別，可惜當時沒能及時發現你，即使我們就相隔在不到幾米的距離。多想和你親口說一聲：『大同，謝謝你和你的音樂，祝你身體健康，一切都好』。」

另一名網友也分享，「我想更清楚地回顧那晚的經歷，也算是交代」，當時他也在Herbie Hancock的音樂會，準備與朋友到後台門口等著要簽名時，意外發現一個身材單薄、沉默邁步離開的年輕人，「我意識到這個人怎麼沒有腳步聲？他頭埋得格外低，手肘扣著一隻普通的口罩。我下意識轉身，注視著他的背影，同時努力得回想這位擦身而過的人，他口罩以上帽簷之下露出的那部分面容。虛弱，溫吞，清秀——他應該是方大同」。

該名網友透露，雖然算不上是方大同的鐵粉，但在KTV唱《紅豆》至少50遍，MV裡他溫柔抱著吉他的模樣早就刻在腦海裡，「原以為這只是尋常生活裡，隨手捕捉的一幀，或許日後回看，也不一定會察覺其中的意義，跟隨幾萬張照片一樣迅速忘掉。沒想到，這竟然成了他全網『最後在現實中現身』的模樣」。

方大同於2月13日在FACEBOOK發文並上載近照。（方大同 FACEBOOK）

死訊傳出前一晚，方大同歌迷會指收到偶像親筆簽名賀卡。（方大同不約而同 微博）