老實型靚仔打星為粉絲簽名獲讚揪得又睇得　曾因被稱呼奀星感失落

香港影壇年度盛事《第43屆香港電影金像獎》將於下月舉行，伍允龍成功入圍「最佳男配角」最後5強，並視為大熱人選，就連大哥大洪金寶受訪時都點名讚賞他是一位好好的演員，希望他今次可以得獎。不過伍允龍貫徹向來低調、謙虛的作風，表示能獲得大哥大這樣稱讚已經等於攞獎，「佢咁講已經好似攞獎咁，因為佢係我偶像嚟。我每次同佢合作，都會要求自拍合照。」

伍允龍得知獲大哥大洪金寶睇高一線，直言心情如已經攞獎一樣。（資料圖片/葉志明攝）

伍允龍稱每次同大哥大洪金寶合作，都要要求合照。（IG@straightblast5）

伍允龍憑電影《九龍城寨之圍城》中飾演大反派「王九」一角入型入格而人氣急升。（IG@straightblast5）

47歲的伍允龍去年憑電影《九龍城寨之圍城》中飾演大反派「王九」一角入型入格而人氣急升，雖然角色衰到出汁，但鏡頭後的伍允龍不但睇得又揪得，個性親切友善，再加少少怕醜，成功圈粉，不少女粉絲更直呼他「老公！」近日，有女粉絲在社交平台分享早前入戲院捕獲前來為電影《臨時決鬥》謝票的伍允龍，並把過程分享到社交平台，對方的暖心舉動令她興奮不已。

伍允龍細心為粉絲簽名。（小紅書截圖）

態度友善親切。（小紅書截圖）

還問有沒有人沒簽到，非常暖心。（小紅書截圖）

博主表示伍允龍完成最後一場謝票總是會留下來答謝粉絲，大家也成功合照簽名。從博主分享的片段所見，伍允龍全程低著頭為各位粉絲簽名，還問有沒有人沒簽到，非常暖心。期間博主忍不住激動表白：「老公你好靚仔啊，好多謝你啊。」伍允龍聞言露出微笑，再禮貌地回應：「謝謝！」並微微鞠躬道謝，博主激動寫道：「又誇老公靚仔惹，得到了他的鞠躬，好好，知道我們說了普通話也用普通話回覆」。

女粉絲大聲表白，讚伍允龍靚仔。（小紅書截圖）

伍允龍禮貌多謝對方。（小紅書截圖）

還要微微鞠躬。（小紅書截圖）

不少網民羨慕博主可以那麼親近，又大讚伍允龍有教養；另外也有網民將焦點放了在伍允龍的顏值上，激讚他男生來說，在零濾鏡下皮膚狀態一絕，而且身形fit爆，就算穿著衛衣都遮擋不了其健碩身材：「看看這小皮膚，看看這小臉蛋，男大啊」、「咱們超絕帥氣男大老公」、「穿這麼多都看得出身材很好惹」、「太帥辣，感覺越來越年輕，越來越靚仔，怎麼回事」、「紅氣養人估計，必吃榜第一！ ！ ！ ！」、「揪得又睇得」。

伍允龍向來予人感覺正直、老實。（小紅書截圖）

伍允龍之前獲邀去到香港中文大學崇基學院出席周會分享，主題為《 我的路：藝術＞教育＞武術＞電影動作指導＞武打演員》。（受訪者提供）

伍允龍獲晶哥賞識，在電影《惡戰》首當男主角，於結局曬結實八塊腹肌，鋼條身型非常健碩！（《惡戰》電影劇照）

伍允龍入行多年一直默默耕耘，近年終於打出名堂。以往提起伍允龍大家可能只記得他是「鍾嘉欣男友」或「鍾嘉欣舊愛」，而他也曾在訪問中自爆曾被冠上「奀星」稱號，幸好他懂得自我調節，對此一笑置之：「好彩都有個星字！但的確曾感到失落，因為自己都付出不少的努力，經常要跳樓又要俾車撞。」對此，伍允龍非常感謝身邊出現了不少貴人以好兄弟，當年首次擔正做男主角拍《惡戰》，老闆王晶更特意邀請八爺袁和平擔任動作指導，拍攝期間都有跟王晶分享心路歷程，對方反指：「有咩好唔開心？別人寫你係奀星，咁你咪做個大星俾人睇。」 獲得鼓勵後，伍允龍頓時改變了心態，並一直保持正面的態度繼續自己的道路，如今終於得到觀眾的認同。

靚仔。（受訪者提供）