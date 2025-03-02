索腿人妻攜子朝聖睇《哪吒2》被感動落淚　網民一留言令人尷尬？

擁43吋長腿，有「索腿天后」稱號的陳敏之，效力無綫20多年，拍過《怒火街頭》、《My盛Lady》、《性在有情》、《親親我好媽》及《溏心風暴3》等多套代表作，當中更憑《怒火街頭》贏得2011年《萬千星輝頒獎典禮》的「最佳女配角」。不過近年，陳敏之減少拍劇，轉戰內地直播帶貨，也有不錯成績，成功轉型。

陳敏之擁43吋長腿，有「索腿天后」稱號。（IG@sharonchanmanchi）

陳敏之憑《怒火街頭》贏得2011年《萬千星輝頒獎典禮》的「最佳女配角」。（視覺中國）

近年陳敏之減少拍劇，轉戰內地直播帶貨。（小紅書圖片）

陳敏之去年初經歷喪母，現在已走出悲痛，重投工作。（資料圖片/梁碧玲攝）

近日，內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）熱潮直捲香港，陳敏之也有抽時間帶兒子雷子樂入戲院「朝聖」當作親子活動。轉眼已8歲的雷子樂，遺傳媽咪高䠷身材，戴著眼鏡非常斯文，但面對鏡頭卻有點害羞。而身為媽咪的陳敏之看完電影感受很深，分享觀賞時直言也被劇情所感動，她表示：「嘩，好震撼！睇到佢嘅動畫，真係好細緻，做得好精彩，我覺得係中國嘅驕傲囉。最感動我嘅都係，哪吒同佢父母嘅一段情，佢媽咪離開嘅時候，我真係...（落淚），我諗全場都聽到好多擦眼淚和傷心的聲音。真係好好睇，我覺得一定會有續集架。」

陳敏之帶兒子到戲院，觀賞內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）。（小紅書）

陳敏之心情興奮。（小紅書）

陳敏之睇完覺得很震撼，覺得是中國人的驕傲。（小紅書）

陳敏之直言被劇集感動落淚。（小紅書）

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陳敏之大讚電影好看，值得「二刷」；網民則大讚陳敏之靚女，雖然已經是45歲兼已為人母，但依然身材苗條，而且她當日放下一把長髮，頭頂架著一副墨鏡，上身裡面穿上一件白色高領衫打底，外加黑色皮褸，下身配以一條淺色牛仔褲，再背上一個熊仔包包，全身配搭簡約得來穿出少女感。紛紛大讚：「兒子這麼大了 還有少女感 真的好漂亮」、「點解做左媽媽都可以甘靚，好青春」、「怎麼沒變，還是很漂亮」、「索腿天后」、「愛國的大美女」；但當中竟有網民搞亂陳敏之和呂慧儀，還要在陳敏之帳號下留言：「哇 系長腳蟹靚女」，認真尷尬，幸有其他網民代回答，笑言：「長腳蟹是另外一個，這個是索腿天后」，化解尷尬一幕。

網民大讚陳敏之保養得宜，但也有網民竟認錯陳敏之是呂慧儀。（小紅書截圖）

45歲的陳敏之，狀態極佳，一點都不像真實年齡。（IG@sharonchanmanchi）

呂慧儀。（微博圖片）